Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Piyasaların yönü üzerinde etkili olacak karar öncesinde beklentiler de şekillenmeye başladı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, Fed'in atacağı adıma ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açtı. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?