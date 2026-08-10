Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Piyasaların yönü üzerinde etkili olacak karar öncesinde beklentiler de şekillenmeye başladı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, Fed'in atacağı adıma ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açtı. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?
1 Fed ağustos ayında faiz kararı açıklayacak mı?
Fed, yaz dönemindeki son toplantısını 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yaptı. Ağustos ayı takviminde yeni bir toplantı yer almadığından, bu ay faiz kararı açıklanmayacak.
2 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed'in bir sonraki faiz kararı, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından belli olacak.
Faiz kararı, Türkiye saatiyle 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.
3 Fed'in eylül ayı faiz kararına ilişkin tahminler ne yönde?
ABD’de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 23 bine düşerken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e gerilemişti. Bu veriler, Fed’in faiz kararına ilişkin beklentileri de değiştirdi.
Fed'in faiz artırımını eylül yerine ekim veya aralık ayına erteleyebileceği yönündeki beklentiler artarken, 16 Eylül'deki toplantıda faizlerin sabit bırakılacağı tahmini güçlendi.
4 Fed'in temmuz faiz kararı ne oldu?
Fed, temmuz ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.