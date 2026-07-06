Veriler belli oldu: Haziranda TL'nin reel değeri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE bazlı REK endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 0,80 puan azalarak 104,90 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,70 puan artarak 100,98’e yükseldi.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,81 oranında değer kazandı

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,81 oranında değer kazanırken, Euro ortalama yüzde 0,42 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,99 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,80 oranında artış gösterdi.