Harvard uzmanına göre Warren Buffett'ın kariyerinden öğrenilecek 1 numaralı ders

Berkshire Hathaway'in başkanı ve icra kurulu başkanı Warren Buffett, tüm dünyadaki yatırımcıların zihninde eşsiz bir yere sahip.

Harvard Üniversitesi liderlik uzmanı Bill George'a göre bu prestije ulaşmasında kilit bir özelliği etkili oldu: Holding şirketi Berkshire Hathaway'in uzun süredir CEO'su olan Buffett, iyi olduğu bir işi yapmakla gerçekten keyif aldığı bir işi yapmak arasındaki "tatlı noktayı" buldu.

Harvard Business School'da yönetici olan ve tıbbi cihaz şirketi Medtronic'in eski CEO'su George, bu dengeyi kurmanın güçlü yönlerinize yaslanmanızı ve zaman içinde motivasyonunuzu korumanızı kolaylaştırdığını söylüyor.

George CNBC Make It'e "Gerçekten başarılı olmak, harika bir şey yapmak için güçlü yönlerinizi kullanmanız gerekir. Sadece zayıflıklarınızı düzeltemezsiniz," diyor

Sizi neyin motive ettiğini bulun

Motivasyonun da aynı derecede önemli olduğunu belirten George, "Eğer işiniz sizi heyecanlandırmıyorsa, sadece bir zaman saldırısına dönüşür. Bence gerçekten başarılı olmak için her ikisine de ihtiyacınız var. Biriyle idare edebilirsiniz ama ikisine birden sahip değilseniz gerçekten başarılı olamazsınız." diye ekliyor.

George, 2022 tarihli kitabı True North: Emerging Leader Edition'ı yazmadan önce Buffett'ın liderliğini ve Berkshire Hathaway'in hissedar toplantılarını inceledi.

George ve kitabın ortak yazarı Zach Clayton, sizi neyin harekete geçirdiğini ve dünyaya ne sunmanız gerektiğini bulmanın, Buffett'ın kişisel farkındalık düzeyine ulaşmanın ilk adımı olduğunu yazdı.

George, iki tür motivasyon olduğunu söylüyor: rahat bir maaş gibi dışsal motivasyon ve her gün insanlara yardım edebileceğiniz bir işten keyif almak gibi içsel motivasyon.

Her ikisi de kariyerin uzun ömürlü olmasında rol oynar. "Eğer sadece çok para kazanmak için motive olursanız, bu motivasyonunuz tükenir. Her şeyin çok boş olduğunu ve aslında sahip olduğunuzu düşündüğünüz neşeye sahip olmadığınızı göreceksiniz," diye belirtiyor George.

Buffett büyük olasılıkla dışsal motivasyonlara sahip: Forbes'a göre 93 yaşında, 135,6 milyar dolarlık tahmini net değeriyle dünyanın en zengin yedinci kişisi.

Ancak George, içsel motivasyonlarının - yatırım stratejilerinin ayrıntılı açıklamaları ve servetinin %99'unu hayır kurumlarına bağışlama sözü de dahil olmak üzere bilgi ve servetini başkalarıyla paylaşmak - onu gerçekten harekete geçiren şey olabileceğini söylüyor.

George, daha başarılı olmanın kendi içsel ve dışsal motivasyonlarınızı bulmakla başlayabileceğini söylüyor.

Güçlü yönlerinize odaklanın

Sizi tatmin edecek bir iş bulmak sadece bir yere kadar. Ayrıca, en güçlü yönlerinizi bu işe uygulamanın bir yolunu bulmanız gerekir, böylece bu işte mükemmelleşebilirsiniz.

George ve Clayton kitaplarında Buffett'ın güçlü yönleri arasında özerklik, hatalardan kaçınma ve iyimserliğin yanı sıra 11 yaşında geliştirmeye başladığı iyi bir yatırım için keskin bir göz olduğunu yazdılar.

George, Buffett'ın zayıf yönlerini bilmesinin, bu alanlarda yardımcı olabilecek bir yönetici ekibi kurmasına yardımcı olduğunu ve böylece en iyi yaptığı işe odaklanmasına olanak sağladığını söylüyor. .