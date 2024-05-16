Bir araştırmaya göre beyni sağlıklı tutmak için bu 12 riskten kaçının

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050'de 65 yaş ve üzeri nüfusun ikiye katlanarak 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Ömür uzadıkça da demans vakalarının artacağı belirtiiyor. Bazı verileren göre ise yine 2050 yılında 139 milyon demans vakasına ulaşılacak. Bu nedenle beyni her zaman güçlü ve sağlıklı tutmak önemli. Lancet ise bir araştırmasında 12 risk faktörüne dikkat çekiyor. Çünkü bu araştırmaya göre dünyadaki demans vakalarının %40'ı 12 potansiyel olarak önlenebilir/değiştirilebilir risk faktörüne bağlı... İşte kaçınılması gereken o risk faktörleri ve 5 tavsiye...

1 DÜŞÜK EĞİTİM SEVİYESİ

2 HİPERTANSİYON

3 İŞİTME BOZUKLUĞU

4 SİGARA İÇMEK

5 OBEZİTE

6 HAREKETSİZLİK

7 DEPRESYON

8 DİYABET

9 DÜŞÜK SOSYAL İLETİŞİM (Hane dışında aile veya arkadaşlarla görüşme sıklığı ayda birden az olan)

10 AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

11 TRAVMATİK BEYİN HASARI

12 HAVA KİRLİLİĞİ

13 'KALP İÇİN İYİ OLAN BEYİN İÇİN DE İYİDİR' CNBC'ye konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi’nde yardımcı kıdemli öğretim görevlisi Timothy Singham ise bu konu için "Şu an bildiğimiz kalbiniz için iyi olanın beyniniz için de iyi olduğudur. Bunun nedeni demans için birçok vasküler risk faktörünün bulunmasıdır” demiş. O egzersiz yapmamanın, sağlıksız beslenmenin, uyku kalitesinin iyi olmamasının, aşırı alkol ve sigara tüketiminin beyni zorladığını ve gelecekte bozulma riski oluşturduğunu söyledi. Bu durum kalp için de geçerli. Makalede beyni korumak için sıralanan 5 öneri ise şöyle:

14 Düzenli fiziksel aktivite Beyin sağlığını korumak ve risk faktörlerini azaltmak için öneriler arasında düzenli fiziksel aktivite yer alıyor.

15 Sağlıklı beslenme Öneriler arasında sağlıklı beslenme önemli yer tutuyor.

16 Sağlıklı bir destek ağı oluşturmak Uzmanlar bugün pek çok gencin sosyal ağlara güvendiğini ama yüz yüze iletişimin çok önemli olduğunu söylüyor.

17 İyi bir uyku hijyenine sahip olmak Beynin gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle uyku kalitesi oldukça önemli.