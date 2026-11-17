Türkiye’de girişimcilik ekosistemi, kurumsal firmaların, üniversitelerin ve teknoparkların sunduğu açık inovasyon ile hızlandırma programlarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Fikir aşamasından ticarileşmeye ve küresel pazarlara açılmaya kadar geniş bir yelpazede sunulan bu destekler; girişimcilerin finansmana, güçlü bir mentorluk ağına ve teknik altyapıya erişimini kolaylaştırıyor. Yapay zekadan derin teknolojiye, sürdürülebilirlikten sağlık ve fintech’e kadar stratejik odak alanlarında şekillenen yeni dönem programları, yalnızca girişimlerin büyümesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kurumların da dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Kurumlar artık sadece destek veren değil, ilk müşteri rolünü üstlenen, ortak inovasyon projeleri geliştiren ve kurdukları fonlarla doğrudan yatırım yapan birer stratejik ortağa dönüşmüş durumda. PoC (Kavram kanıtlama) çalışmaları ve ticarileşme odaklı iş birliği modelleri sayesinde girişimler ürünlerini sahada doğrulama şansı bulurken, şirketler de yenilikçi çözümleri bünyelerine entegre ediyor. Haberimizde ekosistemi büyüten 14 kurumun 2027 hedeflerini ve yeni desteklerini araştırdık.

Fahri Kaan Toker / Allianz Türkiye

Sigortacılığın geleceğini şekillendiriyor

Allianz Türkiye, HackZone by Allianz programıyla altıncı döneminde finansal danışmanlık, dijital sağlık, iletişim merkezi ve yapay zeka ajanı alanlarında 100’e yakın başvuru arasından seçilen yedi start up ile çalışıyor. Girişimlere 500 bin TL finansal destek, API altyapısına erişim, üst düzey yöneticilerin de katıldığı mentorluk, eğitim ve yatırımcılarla bağlantı fırsatları sunuluyor. Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker, programın temel hedefini, “Hedefimiz yalnızca geleceğe hazırlanmak değil, ekosistemimizle birlikte sigortacılığın geleceğini bugünden şekillendirmek” diye anlatıyor.

Hatice Ertüzün Kutlu / Tech İstanbul

Kurumsal işi birliklerini büyütüyor

Tech Istanbul, girişimleri gelişim aşamalarına göre NOVA, Ön Kuluçka ve Growth programlarıyla destekliyor. Ön Kuluçka’da 145’in üzerinde gönüllü mentör ve 75’ten fazla destek hizmeti sunulurken Growth kapsamında İBB ve iştirakleriyle PoC ve ticari iş birliği fırsatları oluşturuluyor. Bugüne kadar 826 girişimi destekleyen Tech Istanbul, 223 girişimi İBB birim ve iştirakleriyle buluşturuyor ve 82 PoC’yi başarıyla tamamlıyor. Tech Istanbul Direktörü Hatice Ertüzün Kutlu, gelecek dönemin hedefini şöyle anlatıyor: “Önümüzdeki dönemde Tech Istanbul’u, girişimlerin İstanbul’dan dünyaya açılmalarını sağlayan daha güçlü bir platforma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl özellikle global yatırımcılara erişimi merkeze alan yeni bir program hayata geçireceğiz.”

Mehru Öztürk / Girvak

Yeni destek programları geliyor

Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), teknoloji tabanlı, ölçeklenebilir ve toplumsal fayda üreten girişimcilere odaklanıyor. Tarım-gıda, sağlık, eğitim teknolojileri, iklim çözümleri ve afet teknolojileri öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Fellow Programı ile gençlerin potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan vakıf; mentorluk, deneyim paylaşımı, güçlü bir network ve yatırımcılarla buluşma imkânları sunuyor. Etki odaklı girişimler ise Founder One aracılığıyla destekleniyor. Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk, “Önümüzdeki dönemde özellikle tarım-gıda teknolojileri, yapay zekâ, sağlık, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojileri gibi dönüşüm potansiyeli yüksek alanları yakından takip ediyoruz. Fellow Programı’nın yanı sıra girişimcilik ekosisteminin farklı ihtiyaçlarına odaklanan programlarımız aracılığıyla 100’ün üzerinde girişimciyi programlarımıza dahil etmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.

Ezgi Yıldız Kefeli / Mercedes-Benz

Kadın girişimcilere mentorluk

Mercedes-Benz’in She’s Mentoring programı; sürdürülebilirlik, sosyal fayda, yeşil teknolojiler, mobilite ve inovasyon alanlarında çalışan kadın girişimcileri destekliyor. Programa kabul edilen girişimcilere iş dünyasının liderlerinden birebir mentorluk, stratejik iş geliştirme eğitimleri, küresel network üzerinden pazar erişimi, finansal kaynaklara yönlendirme ve medya görünürlüğü sunuluyor. Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, gelecek dönemde yapay zekâ, temiz teknoloji ve deep-tech alanındaki kadın girişimcileri odaklarına almayı hedeflediklerini söylüyor. Kefeli, “2027 yılında programımızın etki alanını daha da büyüterek en az 35 yeni kadın girişimciyi sürece dâhil etmeyi ve onları geleceğin liderleri olarak desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.

Naci Kahraman / Sabancı Üniversitesi

Sürdürülebilirliğe odaklanacak

Sabancı Üniversitesi, SUCool programıyla ileri malzemeler, sağlık ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere teknoloji odaklı erken aşama girişimleri destekliyor. Eğitim, mentorluk, akademik birikim ve prototipleme olanakları sunan program, girişimleri şirketleşmeye ve TÜBİTAK BiGG yatırımına hazırlıyor. Inovent ve J-Start GSYF aracılığıyla yatırım olanaklarına erişim sağlanırken uluslararası ağlarla pilot uygulama ve ticari iş birliği fırsatları geliştiriliyor. Sabancı Üniversitesi Startup Programları Lideri Naci Kahraman, “Derin teknoloji odağımızı koruyarak ileri malzemelere, sağlık teknolojilerine ve sürdürülebilir teknolojilere odaklanmaya devam edeceğiz. 2027’de en az 100 yeni girişim ekibini desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Teknolojik dönüşüm

Koç Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, KUICK, KSTART, R2E ve KWORKS programlarıyla fikir aşamasından büyüme sürecine kadar teknoloji girişimlerini destekliyor. Yapay zekâ, sağlık, yaşam bilimleri ve iklim teknolojileri öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Girişimlere akademik ve iş ağına erişim, mentorluk, eğitim, yatırımcı görüşmeleri ve şirketlerle iş geliştirme imkânları sunuluyor. Merkezin grup müdürü Cenan Çivi, gelecek dönem önceliklerini şöyle aktarıyor: “Yapay zeka, sağlık teknolojileri, yaşam bilimleri, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojileri olmak üzere önümüzdeki dönemde sektörlerin teknolojik dönüşümünü şekillendirecek alanlara odaklanmayı planlıyoruz. Tüm bu programlarda 100’ün üzerinde girişimci ile çalışmayı hedefliyoruz.”

Hasan Sami Bayansar / Alkaraka Garaj

Ölçeklenebilir çözümlere öncelik

Albaraka Garaj, fintech başta olmak üzere yapay zekâ, SaaS, sürdürülebilirlik ve veri teknolojileri alanlarında ölçeklenebilir girişimleri destekliyor. Ürün-pazar uyumunu yakalayan ve satışa başlayan girişimlere mentorluk, eğitim, teknik uzmanlık, hibe desteği, yatırımcı erişimi ve kurumsal bağlantılar sunuyor. Program, girişimlerin pilot çalışmalarla müşteri kazanmasını ve ticari iş birlikleri geliştirmesini hedefliyor. Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, gelecek dönem önceliklerini şöyle açıklıyor: “Yapay zekâ başta olmak üzere deep-tech, sürdürülebilirlik, veri teknolojileri, finansal teknolojiler ve yeni nesil kurumsal çözümler yakından takip ettiğimiz alanlar arasında. 2027 yılında 12 girişimi doğrudan hızlandırma programımıza dahil etmeyi hedefliyoruz.”

Ethem Kamanlı / Migros Grubu

Perakendede inovasyon atağı

Migros UP, perakende, tarım ve gıda teknolojileri, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri destekliyor. Girişimciler ile Migros uzmanları, Scrum yaklaşımıyla üç aylık MVP geliştirme sürecinde birlikte çalışıyor. Başarılı projelerde Migros ilk müşteri rolünü üstlenirken girişimlere ticarileşme, teknik altyapı, mentorluk, iş ağı ve yatırım olanakları sunuluyor. Migros Grubu Program Yönetim Ofisi ve İş Geliştirme Direktörü Ethem Kamanlı, önümüzdeki dönemde perakendede yeni ürün inovasyonu fırsatlarını değerlendirerek, gıda ve tarım alanında yenilikçi ürün ve iş modelleri geliştiren girişimlere yönelik çalışmaları güçlendirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Kamanlı, “2027’de odağımız Migros’un stratejik öncelikleriyle örtüşen girişimlerle daha derin ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmek” diyor.

Berfin Çeçen Şenol / CCN Holding

Fikirleri iş modeline dönüştürüyor

CCN Holding’in WeShape Girişimcilik Programı, üniversite öğrencilerini fikir aşamasından iş planı geliştirmeye ve girişimcilik ekosistemiyle buluşmaya uzanan bir süreçte destekliyor. Sağlık teknolojileri, yapay zekâ, deep-tech, eğitim, tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi alanlara açık programda katılımcılar; iş modeli, finans, hukuk, marka ve yatırımcı sunumu eğitimleri alıyor. Uzman mentorlarla eşleşen ekipler, sekiz aylık süreçte fikirlerini geliştirerek iş dünyasıyla bağlantı kuruyor. Mezunların iş dünyasıyla bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan WeShape, yeni dönemde uzman desteği, kurumsal iş birlikleri ve uluslararası ağ erişimini artırmayı hedefliyor. CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, üçüncü dönemde WeShape’te program sonrasında devam eden etkiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Şenol, 2027 yaklaşımını ise şöyle anlatıyor: “Üçüncü dönemde odağımız yalnızca sayısal olarak büyümek değil, erişimde yakaladığımız kapsayıcılığı korurken, her katılımcının WeShape boyunca kat ettiği gelişim mesafesini ve program sonrasında oluşan etkiyi büyütmek.”

Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu / Entertech İstanbul Teknokent

Girişimlere küresel destek

Entertech İstanbul Teknokent; sağlık, fintech, yapay zekâ, oyun, yazılım, sürdürülebilirlik ve tarım-gıda teknolojilerindeki girişimleri destekliyor. Mentörlük, eğitim, fikri mülkiyet danışmanlığı, fonlara erişim ve yatırımcı eşleştirmesi sunan kurum, Amsterdam ve Londra’daki ofisleriyle girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını da kolaylaştırıyor. Entertech Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Önümüzdeki dönemde farklı gelişim aşamalarındaki girişimlerin yatırım, uluslararasılaşma ve pazara erişim kanallarına daha güçlü şekilde bağlanması hedefleniyor” diyor. Kurum, 2027’de ön kuluçka programlarına en az 100 girişimci, yatırıma hazırlık programına ise iki dönemde toplam 25-30 yeni girişim almayı planlıyor.

Faruk İnaltekin / Bilkent Cyberpark

Programlar genişleyecek

Bilkent CYBERPARK; yapay zekâ, derin teknoloji, enerji, yazılım ve sürdürülebilirlik alanlarındaki girişimlere hızlandırma ve iş geliştirme desteği sunuyor. Programlar kapsamında mentörlük, müşteri ve ürün doğrulama, yatırım hazırlığı ve uluslararası pazarlara erişim imkânları sağlanıyor. BİGG MARKA ile 104 girişim şirketleşerek 30 milyon TL’nin üzerinde hibe ve yatırım desteğine erişirken, Deep Tech Ankara’da 20 girişim 60 saati aşkın eğitim ve mentörlük alıyor. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, “Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve derin teknoloji başta olmak üzere girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik programlarımızı güçlendireceğiz” diyor. CYBERPARK, 2027’de açık inovasyon, hızlandırma ve iş geliştirme programlarını genişleterek daha fazla girişimciye ulaşmayı planlıyor.

Dr. Cem Duran / Boğaziçi Üniversitesi Teknokent

Derin Teknolojiye odaklanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark ise yapay zekâ, biyoteknoloji, sağlık, yeşil teknolojiler, fintech ve oyun alanlarında derin teknoloji girişimlerini destekliyor. Kuluçka programlarında çalışma alanı, laboratuvar erişimi, mentörlük ve eğitim sunan kurum, yatırım hazırlığı ve kurumsal iş birlikleriyle girişimlerin ticarileşme süreçlerini de destekliyor. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, akademik araştırmaların girişime dönüşmesini hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Özellikle akademisyenler ve doktora öğrencileri için Derin Teknoloji Garaj programını başlatıyoruz. Buradaki amacımız akademik çalışmanın patent başvurusundan şirketleşmeye kadar olan süresini kısaltmak” diyor. Teknopark, 2027’de 15-20 nitelikli ekibi programa dahil etmeyi hedefliyor. Etiler Kampüsü’nün devreye girmesiyle kapasitesini artırmayı planlayan kurum, toplam 400 AR-GE ve kuluçka firmasına ulaşmayı amaçlıyor.

Helin Bacınoğlu / ODTÜ TEKNOKENT

500’ün üzerinde destek sağlayacak

ODTÜ TEKNOKENT; yapay zekâ, derin teknoloji, sağlık, eğitim teknolojileri, oyun, robotik ve sürdürülebilirlik alanlarında girişimleri farklı aşamalara yönelik programlarla destekliyor. ATOM, ETKİM, METU STARS ve GO gibi yapılarla eğitim, mentörlük, prototipleme, çalışma alanı, yatırımcı bağlantıları ve uluslararası pazarlara erişim imkânları sunuyor. ODTÜ TEKNOKENT, Uzman Yardımcısı Helin Bacınoğlu, “Önümüzdeki dönemde girişimcileri ihtiyaç ve seviyelerine göre daha doğru programlara yönlendirecek, fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar farklılaşan program yapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyor. Kurum, eğitim, sağlık, spor ve savunma gibi alanlarda yeni teknoloji ekiplerini ekosisteme kazandırmayı planlıyor. 2027 hedefi ise programlar genelinde 500’ün üzerinde destek sağlamak.

Öne çıkan odak alanları

Yapay zeka ve derin teknoloji: Programların en temel önceliği haline geldi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojiler: İklim çözümleri ve temiz teknoloji yatırımları öne çıkıyor.

Fintech, sağlık ve tarımgıda: Ticarileşme potansiyeli ve ölçeklenebilirliği yüksek stratejik alanlar.

Girişimcilere sunulan 4 fırsat

Doğrudan nakit destekleri, TÜBİTAK BiGG yönlendirmeleri ve milyon dolarlık yatırım fonlarına erişim.

Ürünleri sahalarda doğrulama, kurumsal ölçekte test etme ve dev markaları ilk müşteri yapma imkânı.

Sektör liderlerinden stratejik yönetim, iş geliştirme, hukuk ve finans eğitimleri.

Yurt dışı kuluçka merkezleri, uluslararası yatırımcı ağları ve küresel iş bağlantılarına ulaşım.

Prof. Dr. Atilla Dikbaş / İTÜ Arı Teknokent

Fikirden küresel büyümeye

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek; otomotiv, enerji, dijital sağlık, fintech, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve derin teknoloji başta olmak üzere farklı alanlardaki girişimleri fikir aşamasından küresel büyümeye kadar destekliyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş, “Üçüncü stratejik odağımız ise yatırım” diyerek ARI FON’un büyüme hedefini vurguluyor. 25 milyon dolar hedef büyüklüğündeki fonla önümüzdeki beş yılda en az 50 teknoloji girişimine yatırım yapılması planlanıyor. Kurum ayrıca afet teknolojileri, proptech ve contech alanlarında yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.