İki bankadan yeni “Fed” tahmini

Goldman Sachs ve JPMorgan, Fed'den bu yıl içinde bekledikleri faiz indirimi sayısına yönelik beklentilerini düşürdü.

Goldman Sachs, Fed'in bu yıl içinde 4 kez 25'er baz panlık faiz indirimi yapacağı beklentisini 3 indirim ve toplam 75 baz puana çekti.

Bu beklentisini düşürmesine neden olarak enflasyon patikasındaki hafif yükselişi gösteren Goldman Sachs, 2025 yılında 4 faiz indirimi beklentisini devam ettirirken, 2026 yılında 1 faiz indirimi beklendiğini de vurguladı.

JPMorgan da 2024 için 125 baz puan olan toplam faiz indirimi beklentisini 75 baz puana düşürdü.

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