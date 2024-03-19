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İki bankadan yeni “Fed” tahmini

Yarın sona erecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ile birlikte açıklanacak olan Fed üyelerinin faiz tahminleri gelmeden ABD'nin önde gelen yatırım bankalarının faiz tahminleri açıkladı.

19 Mart 2024 | 09:01
İki bankadan yeni “Fed” tahmini

Goldman Sachs ve JPMorgan, Fed'den bu yıl içinde bekledikleri faiz indirimi sayısına yönelik beklentilerini düşürdü. 

Goldman Sachs, Fed'in bu yıl içinde 4 kez 25'er baz panlık faiz indirimi yapacağı beklentisini 3 indirim ve toplam 75 baz puana çekti. 

Bu beklentisini düşürmesine neden olarak enflasyon patikasındaki hafif yükselişi gösteren Goldman Sachs, 2025 yılında 4 faiz indirimi beklentisini devam ettirirken, 2026 yılında 1 faiz indirimi beklendiğini de vurguladı. 

JPMorgan da 2024 için 125 baz puan olan toplam faiz indirimi beklentisini 75 baz puana düşürdü.

 

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