Fitch Ratings raporu: Türkiye borç sermaye piyasası 2027’ye kadar 550 milyar dolara ulaşacak

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Türkiye Borç Sermaye Piyasası Monitörü"ne göre, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasında tedavülde bulunan borçlanma araçlarının toplamı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 526 milyar doları aşarak yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Buna karşılık, bu yılın 9 aylık döneminde toplam borçlanma sermaye piyasasında ihraç tutarı 115,3 milyar dolara geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, tahvil ihraçlarının yıllık bazda yüzde 8 azalması oldu.

Sukuk ihraçları ise ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 46 artarak toplam borçlanma sermaye piyasası ihraçları içindeki payını yüzde 16'ya çıkardı. Bu oran, geçen yılın 9 aylık döneminde yüzde 11 seviyesindeydi.

Türkiye, bu yılın 9 aylık döneminde Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan piyasalar arasında dolar cinsinden borç ihraç eden en büyük üçüncü ülke olurken, sukuk piyasasında aktif üç G20 ülkesinden biri olarak öne çıktı. Tedavüldeki sukuk tutarı, üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla 46 milyar doları aştı.

Türkiye, Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan piyasalar arasında dolar cinsinden çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) borçlanma araçları ihraç eden en büyük beşinci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin bu alandaki payı, bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Yerleşik olmayan yatırımcıların yurt içi devlet borçlanma araçlarındaki payı ise Ağustos 2026 sonu itibarıyla hafif gerileyerek yüzde 7,2'ye düştü.

Fitch Ratings'e göre, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsinden devlet tahvillerinin ABD Hazine tahvillerine kıyasla getiri farkı, mart ayında ulaştığı zirveye göre daraldı. Kredi notu verilmiş sukukların likiditesi de iyileşme gösterdi.

Kurum, borçlanma sermaye piyasasında tedavülde bulunan borçlanma araçlarının toplam büyüklüğünün 2027'ye kadar 550 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.