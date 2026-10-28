Bir İMPARATORLUĞUN borç defteri ne anlatır?

Osmanlı Devleti’nin çöküşü anlatılırken genellikle savaşlar, kaybedilen topraklar ve isyanlar ön plana çıkarılır. Gerçekte Osmanlı’nın çözülüşü yalnızca savaş meydanlarında alınan mağlubiyetlerle açıklanamaz. Asıl sorun, devletin mali yapısında ve yönetim anlayışında ortaya çıkan zafiyetlerdi. Tehlike yalnızca borç almak değildi; borçla birlikte gelen bağımlılık duygusuydu. Zamanla israf, gösteriş ve Batı’yı taklit etme arzusu; üretimin, ilmin ve adaletin önüne geçmeye başlamıştı.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Devletlerin yıkılış hikâyeleri çoğu zaman top sesleriyle ve işgallerle anlatılır. Ancak 19. yüzyılda Osmanlı’nın yaşadığı süreç, ekonomik bağımlılığın bir devleti içeriden nasıl zayıflatabileceğini açık biçimde gösteriyor. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı hâlâ büyük ve görkemli bir imparatorluk görüntüsü veriyordu. Balkanlar’dan Anadolu’ya, Hicaz’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hükmediyor, İstanbul’daki padişah milyonlarca insanın bağlı olduğu bir devletin başında bulunuyordu. Fakat bu ihtişamlı görüntünün altında giderek büyüyen sorunlar vardı.

Avrupa sanayileşirken Osmanlı geri kalıyor

Aynı dönemde Avrupa, Sanayi Devrimi’nin sağladığı avantajlarla büyük bir dönüşüm yaşıyordu. Fabrikalar kuruluyor, demiryolları genişliyor ve üretim kapasitesi hızla artıyordu. Bu gelişmeler Avrupa devletlerine ciddi bir ekonomik üstünlük sağlıyordu. Osmanlı ise ağırlıklı olarak tarıma dayalı geleneksel ekonomik düzenini sürdürüyordu. Sanayileşen dünya ile rekabet etmeye çalışan esnaf ve çiftçiler her geçen gün daha zor koşullarda ayakta kalmaya çalışıyordu.

Hazine çöktü, gösteriş yükseldi

Bu arada devlet hazinesi de sürekli nakit sıkıntısı çekiyordu. Vergi toplama sistemi yeterince verimli değildi ve toplanan gelirlerin önemli bir kısmı çeşitli aşamalarda kayba uğruyordu. Buna karşılık devletin modern bir ordu kurması, ulaşım ağlarını geliştirmesi, telgraf hatları çekmesi ve çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uydurması gerekiyordu. Bunların tamamı ise ciddi miktarda sermaye gerektiriyordu.

Kırım Savaşı ve teslimiyete atılan ilk adımlar

Osmanlı yönetimi uzun yıllar dış borçlanmaya mesafeli durdu. Özellikle faiz konusundaki dinî ve kültürel hassasiyetler nedeniyle Avrupa finans çevrelerine bağımlı kalmak istemiyordu. Ancak 1853’te başlayan Kırım Savaşı bu dengeyi değiştirdi. Rusya’ya karşı yürütülen savaş son derece maliyetliydi. İngiltere ve Fransa Osmanlı’nın yanında yer aldı; fakat verdikleri destek yalnızca askerî değildi. Böylece Avrupa’nın mali çevreleri de Osmanlı ekonomisinin içine girmiş oldu.

Savaş masrafları hızla büyürken Sultan Abdülmecid’in önünde fazla seçenek kalmamıştı. Askerlerin maaşlarının ödenmesi, silah ve mühimmat temini gibi zorunlu harcamalar için kaynak gerekiyordu. Sonunda 1854 yılında Osmanlı Devleti ilk dış borç anlaşmasını imzaladı. O gün için çıkış yolu gibi görünen bu adım, ilerleyen yıllarda daha büyük sıkıntıların başlangıcı oldu. Üstelik alınan kredilerin koşulları oldukça ağırdı. Devlet tahvilleri çoğu zaman gerçek değerinin altında satılıyor, buna rağmen faiz ödemeleri tam değer üzerinden hesaplanıyordu. Yani Osmanlı, kasasına giren paradan daha yüksek bir yükün altına giriyordu.

Geçici rahatlama, kalıcı bağımlılık

İlk yıllarda dış kaynak girişi rahatlatıcı bir etki yaratmıştı. Savaşın finansmanı sağlanmış, maaşlar ödenmiş ve ekonomik baskı geçici olarak hafifletilmişti. Ancak savaş sona erdiğinde bile borçlanma alışkanlığı sona ermemişti. Osmanlı yöneticileri Avrupa’nın geniş caddelerini, görkemli yapılarının ve modern şehirlerinin cazibesini örnek alıyor; İstanbul’u da benzer bir görüntüye kavuşturmak istiyordu. Fakat alınan borçların önemli bir bölümü üretim ve sanayi yatırımlarına değil, daha çok prestij projelerine harcanıyordu.

Dolmabahçe Sarayı: İhtişamın bedeli

Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri Dolmabahçe Sarayı’ydı. Sultan Abdülmecid, Topkapı Sarayı’nı dönemin anlayışına göre yetersiz ve eski buluyor, Avrupa saraylarıyla yarışabilecek ihtişamda yeni bir yapı arzuluyordu. Boğaz kıyısında yükselen Dolmabahçe Sarayı gerçekten de dönemin en etkileyici eserlerinden biri hâline gelmişti. Altın işlemeli süslemeleri, devasa kristal avizeleri, mermerleri ve gösterişli mimarisi görenleri hayran bırakıyordu. Ancak bütün bu ihtişamın devlet bütçesine ciddi bir maliyeti vardı. Sarayın yapımı ve giderleri yeni borçlanmaları da beraberinde getirdi.

Borcu borçla ödemek: İmparatorluğun intiharı

1850’lerden 1870’lere kadar geçen süreçte Osmanlı defalarca dış kredi kullanmak zorunda kaldı. Bir süre sonra alınan yeni borçların önemli bir bölümü eski borçların faizlerini ödemek için kullanılmaya başlandı. Böylece devlet giderek derinleşen bir borç döngüsünün içine girdi. 1860 yılında devlet gelirlerinin yaklaşık yüzde 15’i borç ödemelerine ayrılırken, 1870’lere gelindiğinde bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkmıştı. Bu, vatandaşlardan toplanan vergilerin büyük kısmının doğrudan alacaklıların kasalarına gitmesi anlamına geliyordu. Eğitim, altyapı ve savunma gibi alanlara ayrılabilecek kaynaklar ise giderek daralıyordu.

Galata bankerleri ve derinleşen kriz

Ekonomik sıkıntılar büyüdükçe Galata bankerleri devreye girdi. Sağlanan kısa vadeli ve yüksek maliyetli krediler, mevcut yükü hafifletmek yerine daha da ağırlaştırdı. Sultan Abdülaziz döneminde harcamalar hız kesmeden devam etti. İngiltere’den modern savaş gemileri satın alındı ve güçlü bir donanma oluşturuldu. Kâğıt üzerinde dünyanın en büyük filolarından biri ortaya çıkmıştı. Ancak bu filoyu sürdürecek ekonomik güç aynı ölçüde mevcut değildi. Nitekim birçok gemi zamanla Haliç’te kullanılmadan beklemeye başladı.

1875: İflasın resmi ilanı

1873’te Avrupa’da patlak veren ekonomik kriz ve aynı dönemde Anadolu’da yaşanan kuraklık, devlet gelirlerinde ciddi düşüşe yol açtı. Vergi gelirleri azalırken, borç yükü yerinde duruyordu. Sonunda Osmanlı yönetimi 6 Ekim 1875 tarihinde borçlarını planlandığı şekilde ödeyemeyeceğini ilan etti. Bu karar fiilen mali iflas anlamına geliyordu. Ardından gelen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı zaten zor durumda olan devleti daha da yıprattı. Savaş kaybedildi, yeni toprak kayıpları yaşandı ve ekonomik yük ağırlaştı.

Düyun-u Umumiye ile gelen mali kayıp

Bu gelişmeler sonrasında alacaklı devletler Osmanlı maliyesi üzerinde daha doğrudan söz sahibi olmaya başladı. 1881 yılında ilan edilen Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Tuz, tütün, ipek ve balıkçılık gelirleri başta olmak üzere devletin en değerli gelir kaynaklarının tahsili büyük ölçüde bu kurumun kontrolüne bırakıldı. Böylece Osmanlı’nın mali bağımsızlığı önemli ölçüde sınırlandı ve yabancı denetimi kurumsallaşmış oldu.

Prestij uğruna çalınan gelecek

Sonraki yıllarda elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü doğrudan borç ödemelerine ayrıldı. Artık devlet yatırım yapmakta zorlanıyor, ekonomik hareket alanı giderek daralıyordu. Üstüne üstlük yüzyılın başlarında Alman etkisi de giderek artmıştı. Berlin-Bağdat Demiryolu gibi projeler yeni ekonomik ve siyasi ilişkiler doğurmuştu.

Osmanlı bir yandan büyük güçlerin rekabeti arasında denge kurmaya çalışırken, diğer yandan kronikleşen mali sorunlarını çözemiyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa giren devlet, savaşın sonunda tarih sahnesinden çekildi. Ancak borç meselesi ortadan kalkmadı.

Cumhuriyet'e devreden borç mirası

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Osmanlı’dan kalan borçların belirli bir kısmını üstlendi. Bu yükümlülüklerin tamamen kapatılması uzun yıllar aldı ve son ödeme 25 Mayıs 1954 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık yüz yıla yayılan bu hikâye önemli bir gerçeği hatırlatır: Üretimden uzaklaşan, kaynaklarını verimli kullanamayan ve sürekli borçla yaşamayı alışkanlık hâline getiren toplumlar zamanla karar alma özgürlüklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar.

Osmanlı’nın son yüzyılına baktığımızda gördüğümüz şey sadece bir borç hikâyesi değil. Aynı zamanda mali disiplinin kaybedilmesinin, üretimden uzaklaşmanın ve kısa vadeli çözümlere bel bağlamanın hikâyesi. Elbette bir imparatorluğu tek başına borçlar yıkmadı. Savaşlar, siyasi krizler ve uluslararası dengeler de bu sürecin önemli parçalarıydı. Ancak borç yükü, devletin hareket alanını daraltan ve onu dış müdahalelere karşı daha kırılgan hâle getiren başlıca unsurlardan biri olarak tarihteki yerini aldı.