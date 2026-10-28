28 Ekim’de PTT açık mı, şubeler saat kaçta kapanacak?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü posta veya kargo göndermek, fatura ödemek ve şubelerden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, PTT’nin çalışma saatlerini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatilin öğleden sonra başlaması nedeniyle PTT şubelerinde de yarım günlük çalışma düzeni uygulanması bekleniyor.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü PTT şubelerinin sabah saatlerinde açık olması ve öğle saatlerinde hizmetlerini sona erdirmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00’te başlaması nedeniyle vatandaşların posta, kargo ve diğer şube işlemlerini günün ilk yarısında tamamlaması önem taşıyor.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle PTT şubelerinin büyük bölümünün kapalı olması bekleniyor. Resmî tatil süresince olağan şube hizmetleri gerçekleştirilmeyecek. Nöbetçi şube uygulaması bulunup bulunmadığı ve hizmet kapsamı ise ilgili şubeden öğrenilebilir.

PTT şubelerinin güncel çalışma saatleri, hizmet veren şubeler ve varsa nöbetçi şube bilgileri kurumun resmî internet sitesi ve müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edilebilir. Vatandaşların özellikle tatil günlerinde hizmet almayı planladıkları şubeye ilişkin güncel duyuruları incelemesi gerekiyor.