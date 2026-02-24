ARA
DOLAR
43,86
0,06%
DOLAR
EURO
51,73
0,04%
EURO
ALTIN
7380,67
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İki dev şirketin birleşmesine ABD'den onay geldi, şimdi gözler Birleşik Krallık'ta

İki dev şirketin birleşmesine ABD'den onay geldi, şimdi gözler Birleşik Krallık'ta

Getty Images ile Shutterstock’un planlanan birleşmesi, ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst incelemesini koşulsuz tamamlamasının ardından önemli bir eşiği geçti. ABD tarafında yasal engel ortadan kalkarken, gözler İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun 19 Nisan’a kadar vereceği karara çevrildi.

Edip Üçok
Edip Üçok
[email protected]

İki dev şirketin birleşmesine ABD'den onay geldi, şimdi gözler Birleşik Krallık'ta

Görsel içerik dünyasının iki dev ismi Getty Images ve Shutterstock, planlanan "eşitlerin birleşmesi" stratejisi kapsamında en kritik engellerden birini aştı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) incelemesini tamamladığı ve birleşmeye koşulsuz onay verdiği duyuruldu.

Hart-Scott-Rodino Yasası kapsamındaki bekleme süresinin dolmasıyla birlikte, iki devin operasyonlarını birleştirme süreci resmiyet kazandı. Birleşmenin ardından; satış, genel yönetim ve sermaye harcamaları (CAPEX) alanlarında ciddi mali sinerjiler elde edilmesi hedefleniyor.

Liderlerin Mesajları:

Getty Images CEO'su Craig Peters: "Adalet Bakanlığı'nın bu işlemin haklılığını kabul etmesi, finansal temelimizi güçlendirmek ve geleceğimize yatırım yapmak adına dev bir adımdır."

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy: "Güçlerimizi birleştirerek müşterilerimize ve içerik üreticilerimize çok daha güçlü bir destek sunacağız. Kalan onayları almak için çalışmaya devam ediyoruz."

Gözler Birleşik Krallık’ta (CMA)

Yahoo Finans'ta yer alan habere göre; ABD’den gelen yeşil ışığa rağmen, birleşmenin önündeki son büyük engel Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA). 19 Şubat’ta ara raporunu yayınlayan CMA, editoryal pazar üzerindeki etkileri incelemeye devam ediyor.

Getty ve Shutterstock yönetimleri, 19 Nisan'da açıklanacak nihai kararın, ABD ve diğer küresel düzenleyicilerle uyumlu bir şekilde olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL