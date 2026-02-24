İki dev şirketin birleşmesine ABD'den onay geldi, şimdi gözler Birleşik Krallık'ta

Görsel içerik dünyasının iki dev ismi Getty Images ve Shutterstock, planlanan "eşitlerin birleşmesi" stratejisi kapsamında en kritik engellerden birini aştı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) incelemesini tamamladığı ve birleşmeye koşulsuz onay verdiği duyuruldu.



Hart-Scott-Rodino Yasası kapsamındaki bekleme süresinin dolmasıyla birlikte, iki devin operasyonlarını birleştirme süreci resmiyet kazandı. Birleşmenin ardından; satış, genel yönetim ve sermaye harcamaları (CAPEX) alanlarında ciddi mali sinerjiler elde edilmesi hedefleniyor.

Liderlerin Mesajları:

Getty Images CEO'su Craig Peters: "Adalet Bakanlığı'nın bu işlemin haklılığını kabul etmesi, finansal temelimizi güçlendirmek ve geleceğimize yatırım yapmak adına dev bir adımdır."

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy: "Güçlerimizi birleştirerek müşterilerimize ve içerik üreticilerimize çok daha güçlü bir destek sunacağız. Kalan onayları almak için çalışmaya devam ediyoruz."

Gözler Birleşik Krallık’ta (CMA)



Yahoo Finans'ta yer alan habere göre; ABD’den gelen yeşil ışığa rağmen, birleşmenin önündeki son büyük engel Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA). 19 Şubat’ta ara raporunu yayınlayan CMA, editoryal pazar üzerindeki etkileri incelemeye devam ediyor.

Getty ve Shutterstock yönetimleri, 19 Nisan'da açıklanacak nihai kararın, ABD ve diğer küresel düzenleyicilerle uyumlu bir şekilde olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.