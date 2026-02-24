ARA
DOLAR
43,84
0,00%
DOLAR
EURO
51,66
0,00%
EURO
ALTIN
7378,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237, boşanan çiftlerin sayısı ise 193 bin 793 olarak açıklandı. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il ise İzmir oldu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. 

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-1

Boşanan çiftlerin sayısı belli oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-2

Ortalama ilk evlenme yaşında yükseliş

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26 oldu. 

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-3

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Gaziantep

Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. 

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-4

Yabancı damatların ve gelin sayısı ne kadar oldu?

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2025 yılında 5 bin 347 olup toplam damatların yüzde 1'ini oluştururken, yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 olup toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturdu.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-5

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,9 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 18,8 ile Alman damatlar ve yüzde 5 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 13,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 13,7 ile Özbek gelinler ve yüzde 9,6 ile Faslı gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-6

Boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk beş yılı içinde yaşandı

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-7

Çocukların velayeti çoğunlukla anneye verildi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. 

Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı: Evlilik oranları düşüyor mu?-8
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL