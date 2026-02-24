Tamire geldi, çırak olarak işe başladı: Şimdi ustalık belgesi sahibi

İş yerine adım attığı ilk günlere göre mesleki olarak kendini çok geliştirdiğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Oto servisimizde müşteri memnuniyeti öncelikli çalışıyoruz. Otomotiv elektromekanik ustalık belgesine sahibim. Bilgisayara bağladığımız araçların arızalarını tespit edip, sonrasında tamir ya da periyodik bakımını yapıyoruz. Diğer çalışanlarla araçları liftle kaldırıyoruz, motor indiriyoruz. Parçaları değiştirip, araçları tamir ediyoruz. Önceden sanayideki ustalar bana şaşkınlıkla bakıyordu. Şimdi, tornacısı, kaynakçısı ve yedek parçacısı olsun, artık alıştılar. 'Ustam hoş geldin, ne gerekiyor?' falan, bu şekilde artık diyaloglarımız da daha samimi ve içten."