Consus Enerji 2025 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı

Consus Enerji, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2025 yılında Consus Enerji’nin gelirleri 1.685 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, FAVÖK, 463 milyon TL’ye ulaştı. Dağıtık enerji iş kolu başta olmak üzere tüm iş kollarındaki olumlu performans ve Grup genelindeki sıkı maliyet kontrolleri, FAVÖK’teki yükselişi destekleyen ana unsurlar oldu.



FAVÖK’te sağlanan iyileşme ve özellikle finansal giderlerde gerçekleşen önemli azalış net dönem kârını olumlu yönde etkilerken, ertelenmiş vergi giderlerindeki artış ve enflasyon muhasebesi uygulamaları sonucu oluşan parasal kazançlardaki azalış net dönem kârı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu ve net dönem kârı 118,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Dağıtık enerjide en büyük portföylerden birine sahibiz"



Şirket’in 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Atay Arpacıoğulları, "Bu dönemde Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerji yatırımlarının ağırlığı artmaya devam etti. Bu artışta güneş enerjisi santrallerinin payı oldukça yüksek. Consus Enerji olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında geliştirdiğimiz projelerle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Enerjide ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisine ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkıda bulunmayı, bölgesel düzeyde istihdam yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.



Arpacıoğulları sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde geliştirdiğimiz temiz enerji projelerine ilave olarak, 2025 yılında Karayipler Bölgesi’nde yatırım süreçlerini başlattığımız proje ile yurt dışı portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların, bölgenin ve farklı ülkelerin enerji dönüşümlerine ve temiz enerjiye geçiş süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 2025 yılında işletmeye alınan santrallerimiz ile toplam kurulu güç, 56,4 MW’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere 110,5 MW’a ulaştı. Özellikle dağıtık enerji iş kolumuzdaki toplam 14 tesis ile sektördeki en büyük portföylerden birine sahip bulunuyoruz."

Bahamalar’da toplam 110 MW kapasite için kapsamlı iki adet EPC Sözleşmesi imzalandı



Consus Enerji’nin yurt dışı yatırımlarına ilişkin bilgi veren Arpacıoğulları, “Bilindiği üzere, Bahamalar Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından açılan ve Family Island bölgesindeki bazı adaların elektrik ihtiyacının, temiz ve yenilenebilir kaynaklar ile mikro-şebeke yapısı çerçevesinde karşılanmasını öngören santral kurulumu ve enerji üretimi ihalesine teklif vermiş ve iki adanın ihalesini kazanmıştık.” dedi.





Atay Arpacıoğulları sözlerine şöyle devam etti:

“2025 yılı içinde, Abaco ve Eleuthera adalarına, 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik tedariki gerçekleştirmek üzere iki adet Enerji Satın Alma Sözleşmesinin (PPA) imzaladık. Bu anlaşmaların ardından projenin teknik ve finansman süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 2025 yılının Aralık ayında, iki adadaki santrallerin ve depolama sistemlerinin planlama, tasarım, mühendislik, satın alma, inşaat, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan iki adet kapsamlı EPC Sözleşmesi imzaladık. İlgili EPC sözleşmeleri, iki adanın toplamında 25 MWp'lık güneş enerjisi santralleri, 35 MWh'lık enerji depolama sistemleri ve 50 MW'lık doğalgaz santrallerinin yanı sıra ilgili şebeke bağlantı tesislerini de içeren toplamda 110 MW’lık yatırımı kapsamaktadır. Projenin finansmanı çerçevesinde sürdürülen işlemler sonucu 75m USD tutarında, 10 yıl anapara geri ödemesiz, toplamda 20 yıl vadeli ve Grup kefaleti olmaksızın çıkarılan tahvil ihracını başarılı şekilde tamamladık. Ayrıca, tahsisli sermaye artışı yolu ile yeni yerel yatırımcıların oy hakları olmaksızın ve yalnızca temettü haklarına sahip olacak şekilde EA Energy'ye %30 oranında ortak olması sağlandı ve bu sayede 26,7m USD tutarında kaynak yarattık. Her iki adadaki tesislerin inşaatlarını 2027 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlayarak, işletme dönemine başlamayı planlıyoruz.”