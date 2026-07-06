Financial Times’ın haberine göre; İsviçre merkezli ilaç devi Novartis, İngiltere'nin gelecek vadeden kanser tedavisi girişimlerinden Myricx Bio'yu 1,5 milyar dolara kadar varabilecek bir küresel anlaşmayla bünyesine katıyor. Bu hamle, yabancı ilaç devlerinin son dönemde İngiliz biyoteknoloji şirketlerine yönelik artan satın alma ilgisinin en yeni halkasını oluşturuyor.

Londra merkezli Myricx Bio, 2019 yılında Imperial College ve Francis Crick Enstitüsü bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaları ticari hayata kazandırmak amacıyla kurulmuştu. Yapılan resmi açıklamaya göre Novartis, bu stratejik satın alma için peşin olarak 1,1 milyar dolar ödeyecek. Belirlenen operasyonel ve klinik kilometre taşlarına ulaşıldığı takdirde ise 400 milyon dolarlık ek bir ödeme daha gerçekleştirilecek.

Kanser tedavisinde yeni nesil teknoloji



Myricx Bio, onkoloji alanında son yılların en dikkat çekici yaklaşımlarından biri olan Antikor-İlaç Konjugatları üzerinde çalışıyor. Şirketin geliştirdiği bu yeni nesil teknoloji, kemoterapinin doğrudan kanserli hücreleri hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden ulaştırılmasını amaçlıyor. Novartis, bu satın alma sayesinde özellikle onkoloji ürün geliştirme hattını ciddi oranda güçlendirmeyi hedefliyor. Satın alma haberinin ardından Novartis hisseleri İsviçre borsasındaki ilk işlemlerde yüzde 0,5 değer kazandı.

İngiltere yaşam bilimleri sektörüne yabancı ilgisi



Bu anlaşma, küresel ilaç devlerinin İngiltere merkezli yaşam bilimleri ve biyoteknoloji girişimlerine yönelik ilk büyük hamlesi değil. Geçtiğimiz yıl Merck, akciğer hastalıkları uzmanı Verona'yı 10 milyar dolara satın alırken; Amgen ise Ocak ayında kanser odaklı biyoteknoloji şirketi Dark Blue Therapeutics’i 840 milyon dolarlık bir anlaşmayla devralmıştı. Ayrıca Pfizer’ın geçen yıl 10 milyar dolara satın aldığı obezite girişimi Metsera’nın arkasındaki temel araştırmalar da yine Imperial College kökenli bir şirkete dayanıyor. Öte yandan, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan İngiliz biyoteknoloji şirketlerinin birer birer yabancı sermaye tarafından satın alınması Birleşik Krallık'ta bazı ekonomik endişeleri de beraberinde getiriyor. İngiliz bakanlar ve sektör yöneticileri, bu ölçekteki yerli girişimlerin bağımsız kalabilmesini ve son dönemde kan kaybeden Londra Borsası'nı yeniden canlandıracak halka arz adayları olarak kalabilmesini arzuluyordu.