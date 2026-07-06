Ankara'da düzenlenen program kapsamında 35 yeni mezun eğitim aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 genç ikas bünyesinde staj yapmaya hak kazandı. Staj sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar ise performanslarına göre tam zamanlı çalışma fırsatı elde edecek.

1-4 Temmuz tarihleri arasında ikas'ın Ankara ofisinde gerçekleştirilen Satış Kampı'na, Ankara'da ikamet eden yeni mezunlar ile mezuniyetinin üzerinden en fazla bir yıl geçmiş gençler katıldı. Dört gün süren program boyunca katılımcılar; e-ticaret ekosistemi, satış süreçleri, müşteri deneyimi, iletişim ve iş geliştirme alanlarında kapsamlı eğitimler aldı. Gerçek iş senaryoları üzerinden yürütülen uygulamalar ve performans değerlendirmeleri sonucunda 10 katılımcı staj programına dahil edildi.

Genç yeteneklerin iş hayatına hazırlanmasını ve e-ticaret sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılmasını hedefleyen proje, eğitim ile istihdamı aynı yapı içinde buluşturuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Proje Koordinatörü Ezgi Çelikler şunları söyledi:

"Gençlerin iş hayatına adım atarken karşılaştıkları en önemli zorluklardan biri deneyim beklentisi. Satış Kampı'nı, bu engeli aşmalarına katkı sağlayacak ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir gelişim programı olarak tasarladık. Katılımcılarımız yalnızca teorik eğitim almadı; gerçek iş senaryoları üzerinden yürütülen uygulamalarla kendilerini gösterme fırsatı yakaladı. İlk kampımızda 35 genci ağırladık ve değerlendirmeler sonucunda 10 katılımcımızı staj programımıza dahil ettik. Bu programın gençlerin kariyer yolculuğuna önemli bir başlangıç oluşturacağına inanıyoruz. Satış Kampı'nı tek seferlik bir organizasyon olarak görmüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de projeyi sürdürerek daha fazla gence ulaşmayı, onların kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve e-ticaret sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerin potansiyeline yapılan yatırımın, sektörün geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz."