İlk elektrikli Bentley'nin adı açıklandı: Torcal geliyor

Bentley, ilk tamamen elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, yeni SUV modelinin Torcal adını taşıyacağını resmen açıkladı. Paylaşılan ilk tanıtım görseliyle birlikte modelin tanıtım tarihi de netleşti. Yeni elektrikli SUV, 23 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tüm detaylarıyla görücüye çıkacak.

Yeni modelin adı doğal bir bölgeden geliyor

Bentley, Torcal ismini İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan El Torcal de Antequera isimli doğa koruma alanından seçti. Bölge, büyük kireç taşı kayalıkları, dik yamaçları ve doğal mağaralarıyla öne çıkıyor.

Bu tercih marka için yeni değil. Bentley daha önce Bentayga, Bacalar ve Batur modellerinde de doğal bölgelerden ilham alan isimler kullanmıştı.

Şirket ayrıca Torcal adının, Latince "çevirmek" veya "döndürmek" anlamına gelen torquere kelimesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Bu kelime, otomobillerde kullanılan "tork" ifadesinin de kökeni olarak gösteriliyor.

Paylaşılan görsel SUV tasarımını doğruluyor

Bentley'nin yayımladığı ilk görsel aracın arka kısmına odaklanıyor. Tasarımın büyük bölümü gizli tutulsa da modelin SUV gövde yapısına sahip olduğu açıkça görülüyor. Arka tarafa kadar uzanan tavan çizgisi bu detayı doğruluyor.

Görselde ayrıca ince LED stop lambaları ve siyah renkte Bentley logosu da dikkat çekiyor. Stop lambalarının elmas deseninden ilham alan bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Teknik özellikler için beklenti yüksek

Bentley henüz Torcal'ın teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak daha önce görüntülenen test araçları bazı önemli bilgiler verdi.

Yeni elektrikli SUV'nin, markanın benzinli Bentayga modelinden daha küçük boyutlarda olacağı konuşuluyor. Bunun yanında Porsche Cayenne Electric ile ortak bir platform kullanması da beklentiler arasında yer alıyor.

Bu iddialar doğru çıkarsa Torcal, çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Modelin ayrıca 800 volt elektrik mimarisi sayesinde 400 kW seviyesine kadar hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Bentley, ilk elektrikli SUV modeliyle ilgili tüm ayrıntıları 23 Eylül'deki resmi tanıtım etkinliğinde açıklayacak.