İngiltere'de soğuklar öncesi evi ısıtma önerileri

Ülke geneline hakim olacak soğuk hava dalgasına ilişkin uyarı yayınlayan Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bugün itibarıyla İngiltere'nin tüm bölgelerinde düşük sıcaklıklar ve geceleri potansiyel olarak şiddetli don beklendiğini bildirdi.

En fazla risk altında olanların soğuk havanın etkilerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan ajans, şu tavsiyelerde bulundu:

"İnsanlar kullandıkları tüm odaları ısıtamıyorsa, gündüzleri oturma odasını ve uyumadan hemen önce yatak odasını ısıtması önemli. Birkaç kat daha ince giysi giymek, sizi daha kalın bir katmandan daha sıcak tutar. Bol bol sıcak yiyecek ve içecek tüketilmesi de sıcak kalmak için etkili."

"Yatak odanızın pencerelerini geceleri kapalı tutun" tavsiyesi

UKHSA Halk Sağlığı Danışmanı Dr. Agostinho Sousa da yaptığı açıklamada, soğuk havaların sağlık üzerinde ciddi sonuçları olabileceğini ve özellikle yaşlılar ile kalp veya akciğer rahatsızlığı olanların risk altında olduğunu vurguladı.

Sousa, "Önceden var olan hastalığınız varsa, evinizi sizin için makul bir sıcaklıkta ısıtmalısınız. Mümkünse oturma odası ve yatak odası gibi en çok kullandığınız odaları en az 18 dereceye kadar ısıtmaya çalışın ve yatak odanızın pencerelerini geceleri kapalı tutun." tavsiyelerinde bulundu.

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem) en son ülkede tüketicilerin ödemesi gereken faturaların yıllık tavan fiyatını yüzde 80 artırarak 3 bin 549 sterline yükseltme kararı almıştı.

Öte yandan, ülkede hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının Ocak 2023'te 355 sterlin olacağı öngörülüyor.