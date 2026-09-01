"İran'a karşı baskı uygulamaya devam edeceğiz"

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde başladı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Mevcut Ekonomik Gelişmeler" oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde yeniden ülke politikalarının pusulası haline geldiğini söyledi.

G20'nin 1990'ların sonlarında ilk kez toplandığı dönemdeki misyonunun "ekonomik büyümeyi hedefleyen işbirliğini teşvik etmek" olduğunu anımsatan Bessent, ancak geçen on yıllar içinde görev kapsamının genişlemesiyle bu rotadan uzaklaştığını kaydetti.

Bessent, ABD'nin G20'nin kuruluş amacını beş temel öncelik çerçevesinde ele aldığını belirterek, "İlk ve en temel önceliğimiz, kaynaklarımızın bolluğuna, kurallarımızın netliğine ve piyasalarımızın gücüne dayanan ekonomik büyümedir. Bu nedenle ABD, büyümenin önündeki engelleri tespit etmek ve bunları ortadan kaldıracak reformlar geliştirmek amacıyla, ilk kez özel sektör iş dünyası liderleri ile G20 politika yapıcılarını bir araya getiriyor." diye konuştu.

Kamu-özel sektör ortaklığı ile refahı zayıflatan kalıcı küresel dengesizliklerle mücadeleyi de öncelikleri arasında sıralayan Bessent, ülkelerin kendi ihracatlarına ayrıcalık tanıyan çarpık politikaların, G20'de temsil edilen ekonomilerin birçoğuna zarar verdiğini ifade etti.

Bessent, "Dayanıklı bir küresel ekonomi, adil ve piyasa temelli rekabeti boğan, 'komşusunu zarara uğratma' niteliğindeki eylemler üzerine inşa edilemez." dedi.

Hazine Bakanı Bessent, gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki devlet borcu sorunlarının ele alınması ile finansal okuryazarlığın da öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh da G20'nin fikir alışverişinde bulunmak adına ender bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Küresel bir tasarruf fazlası ve fırsat eksikliği nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin geride kaldığını dile getiren Warsh, "İçinde bulunduğumuz anı tanımlamam gerekirse, bunu küresel bir yatırım patlaması dönemi olarak nitelendirirdim, dolayısıyla önümüzdeki iki gün boyunca ele alacağımız konular da bunlar olacak." diye konuştu.

"İran'a karşı baskı uygulamaya devam edeceğiz"



Öte yandan, G20 toplantısı açılışı öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bessent, İran'ın yaptırımları son derece ciddiye aldığını belirtti.

İran ekonomisinin içinde bulunduğu durum karşısında İranlı liderlerin "şok içinde" olduğunu öne süren Bessent, dünyanın en büyük enerji rezervlerinden birine sahip olan bir ülkenin artık benzin ithal etmek zorunda kaldığını ve 3-4 saatlik benzin kuyruklarının oluştuğunu kaydetti.

Bessent, İran'a karşı yürüttükleri "ekonomik dışlama" operasyonuna verdikleri destek için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

İran'a karşı baskı uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Bessent, "ekonominin çökmesinin" haftalar veya aylar içinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Bessent, "Ekonominin çökmesi de şart değil, tek gereken rejimin aklını başına toplaması." dedi.

Bessent, politika hatalarının büyümeye engel olmaması gerektiğini söyledi

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Mevcut Ekonomik Gelişmeler" oturumu sonrasında "Büyüme" ve "Bankacılık" oturumları yapıldı.

Bessent, "Büyüme" oturumundaki konuşmasında, küresel büyümenin uzun bir süredir potansiyelinin altında seyrettiğini söyledi.

Ekonomik büyümeyi pek çok etkenin sekteye uğratabileceğine işaret eden Bessent, "Ancak bizzat kendi yarattığımız politika hataları artık bunlardan biri olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Bessent, bu kapsamda aşırı düzenleyici ve idari yükler, kötü tasarlanmış mali teşvikler ve vergi sistemleri, yetersiz kamu ve özel sektör yatırımları, iç pazarın dağılması ile iş gücü becerilerindeki eksiklikler dahil olmak üzere büyümeye engel teşkil eden çeşitli unsurları tespit ettiklerini kaydetti.

ABD'nin söz konusu politika hatalarının giderilmesi konusunda öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Bessent, "Büyümeyi hızlandırmak, yatırımları canlandırmak, istihdamı artırmak ve ücretleri yükseltmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme reformu başlattık." dedi.

Bessent, bunun sonuçlarını "rekor düzeydeki" yatırımlarda gördüklerini belirterek, elde edilen başarıların büyümenin yeni dönemini şekillendirdiğini anlattı.

Bankacılık oturumunda da konuşan Bessent, küresel finansal krizden bu yana küçük bankaların yarısının düzenlemelerin ağırlığı altında faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığını, buna rağmen denetimlerin 2023'te ABD tarihindeki en büyük üç banka iflasından birinin yaşanmasına engel olmadığını söyledi.

Bessent, yerel ekonomiye hizmet eden bankaların da büyük bankalarla aynı başarı şansına sahip olması gerektiğini belirtti.

“Reform odaklı kalmaya devam edeceğiz”



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh da Büyüme oturumunda, enflasyonun ve büyümenin bir tercih meselesi olduğunu belirterek, "ABD'deki ekonomik büyüme güçlenmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankacılarının kendilerine "Ülkemizin ekonomik büyüme potansiyeli nedir?" sorusunu sorduğuna işaret eden Warsh, ekonomideki talebi hesaplamak için zaman harcadıklarını anlattı.

Warsh, söz konusu oturumunda sermaye harcamaları ve verimlilik gibi konulara dair soruları ele alacaklarını anlattı.

Bankacılık oturumunda da Warsh, ABD'de kredi veren kuruluşların geniş yelpazesine ve ülkede finansal piyasaların derinliğine vurgu yaptı.

Warsh, güvenli, sağlam ve rekabetçi bir bankacılık sistemine sahip olmanın önemine işaret ederek, "ABD'de reform odaklı kalmaya devam edeceğiz." dedi.