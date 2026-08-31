FutureFem üçüncü dönemini tamamladı

Zorlu Enerji’nin genç kadınların enerji sektörü ve sürdürülebilirlik alanlarındaki kariyer seçeneklerini keşfetmelerine destek olmak amacıyla 2024’te başlattığı FutureFem’in üçüncü dönem kapanış ve mezuniyet buluşması gerçekleşti. Programı başarıyla tamamlayan 25 katılımcı, sertifikalarını aldı.

İlk iki döneminde toplam 38 mezun veren FutureFem üçüncü dönemde 25 genç kadının katılımıyla dönemi tamamladı. Böylece programın toplam mezun sayısı 63’ e ulaştı.

“Geleceğe hep birlikte hazırlanıyoruz”

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, FutureFem’in genç kadınların kariyer seçeneklerini deneyerek keşfetmelerine alan açtığını belirterek “Dünya dijitalleşme, yapay zeka ve yeni iş modelleriyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşıyor. Enerji sektörü de bu dönüşümün en önemli alanlarından bir tanesi. İhtiyaç duyduğumuz yenilikçi çözümler, farklı deneyimlerin ve bakış açılarının karar süreçlerine dahil olmasıyla ortaya çıkacak. FutureFem’i genç kadınların iş hayatını bütünsel olarak tanıdığı, güçlü yönlerini keşfettiği ve kariyer seçeneklerini deneyimlediği bir gelişim programı olarak kurguladık. Mezunlarımızın buradan ‘Bu sektörde benim de bir yerim var’ duygusuyla ayrılmasını önemsiyoruz. Her birini kutluyor, geleceğe hep birlikte daha güçlü şekilde hazırlanacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Sektörün farklı alanlarını tanıdılar

Üç haftalık program boyunca katılımcılar; enerji ticareti ve elektrik piyasaları, yenilenebilir enerji yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji yönetimi, satın alma, finans ve iletişim gibi farklı alanları yakından tanıdı.

Katılımcılar, Zorlu Enerji’nin üst düzey yöneticilerinden sektörün işleyişi ve gerçek iş deneyimleri hakkında bilgi aldı. Farklı ekiplerle birlikte çalışarak departmanlar arasındaki iş birliğini gözlemledi ve profesyonel bağlantılar kurdu. Etkili LinkedIn profili oluşturma, iş başvurusu hazırlığı ve mülakat simülasyonu gibi kariyer gelişimi çalışmalarına katıldı. Toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan atölyelerle farklı bakış açıları kazandı.

Final sunumlarını eğitmenlerden oluşan jüriye sunan katılımcılar arasında yapılan değerlendirme sonucunda ise en başarılı projeler belirlenerek ilk 3’e giren proje sahiplerine part-time iş fırsatı sunuldu.

Farklı kariyer yolculukları aynı panelde buluştu

FutureFem’in kapanış ve mezuniyet buluşması kapsamında düzenlenen panelde, KAGİDER Yönetim Kurulu Eski Üyesi ve İŞTE Proje Yönetimi Yönetici Ortağı Alev Akın, Zorlu Enerji Kalite Kıdemli Uzmanı Esra Arat Sabuncu ve Ar-Ge Proje ve İş Birlikleri Müdürü Nilgün Şide Kurtcu konuk oldu. Farklı görev ve sorumluluklardan gelen üç isim, kariyer yolculuklarını, bu yolculuklara yön veren motivasyonları, kariyerlerindeki önemli dönüm noktalarını katılımcılarla paylaştı.

Fırsat eşitliği somut hedeflerle destekleniyor

Zorlu Enerji, FutureFem’i fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımının genç yeteneklere uzanan uygulamalarından biri olarak yürütüyor.

2030’a kadar üst yönetimde kadın oranını 30’a toplam çalışanlar içindeki kadın oranını ise yüzde 25’e çıkarmayı hedefleyen şirket; yürüttüğü çeşitli programlarla gençlerin ve kadınların gelişimini destekliyor. Bu kapsamda FutureFem’in yanı sıra, 100 genç kadını mentorluk ve Mini MBA programıyla buluşturan Liderlikte Kadın Yüz’ü ile gençlere farklı alanlarda yetkinlik kazandırmayı amaçlayan ZExperience gibi programlar hayata geçiriyor.

2020’den bu yana Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’nin imzacısı olan şirket, 2022’de KAGİDER Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı da aldı.

