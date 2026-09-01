Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri, değerli metalin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altındaki gerilemeyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatları da merak ediliyor. Peki, 1 Eylül 2026 Salı gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar, yarım ve tam altın bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...