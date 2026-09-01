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  • Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlar ve ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde altın fiyatları gerilemeye başladı. Değerli metaldeki düşüşün ardından yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 1 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri, değerli metalin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 

Altındaki gerilemeyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatları da merak ediliyor. Peki, 1 Eylül 2026 Salı gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar, yarım ve tam altın bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 1 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 1 Eylül 2026

Alış: 4.443,98 dolar

Satış: 4.444,63 dolar

2 1 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

1 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.881,69 TL

Satış: 6.882,70 TL

3 1 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

1 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.033 TL

Satış: 11.177 TL

4 1 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

1 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.091 TL

Satış: 22.349 TL

5 1 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

1 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 43.465,02 TL

Satış: 43.329,94 TL

6 1 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

1 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.926 TL

Satış: 44.611 TL

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