Türkiye’de anne, bebek ve çocuk ürünleri pazarı 140 milyar TL’ye yaklaştı

Doğum oranlarındaki düşüş, değişen tüketici davranışları ve maliyet baskıları sektörün önündeki önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, pazarın toplam ekonomik büyüklüğü yüksek seviyesini koruyor. Sektörün geleceğinde ise katma değerli ürünler, değişen tüketici ihtiyaçlarına uyum ve yeni ticaret bağlantıları belirleyici olacak. Bu alanda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve BDT bölgelerinin önemli uluslararası tedarik buluşmalarından biri olan CBME Türkiye, 11 – 13 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek 44’üncü buluşmayla sektör profesyonellerini yeniden İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. Fuar; üreticiler, markalar, distribütörler ve uluslararası alıcılar arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasına ve sektörün farklı pazarlardaki fırsatlarının değerlendirilmesine zemin hazırlayacak.

“Türkiye, üretim altyapısı, ürün çeşitliliği ve lojistik konumu sayesinde anne, bebek ve çocuk ürünlerinde önemli bir bölgesel tedarik merkezi olma potansiyelini koruyor” diyen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, sektörün mevcut koşullarda hem iç pazardaki değişimi hem de uluslararası ticaretteki fırsatları yakından takip ettiğini belirtti. Dinçer, “Özellikle mevcut ekonomik koşullarda sektörün yeni iş bağlantıları kurması, farklı pazarlara ulaşması ve ürünlerini uluslararası alıcılara sunması her zamankinden daha önemli. CBME Türkiye olarak bu ticari hareketliliğe katkı sağlayan bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 3 gün sürecek fuarımızın ikinci gününü En Uzun Perşembe olarak kurguladık” dedi.

Fuarın İkinci Günü “En Uzun Perşembe” Olacak

CBME Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü hayata geçireceği “Uzun Perşembe” uygulamasıyla ziyaret saatlerini 20.30’a kadar uzatacak. Katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerine daha fazla iş görüşmesi ve networking fırsatı sunmayı amaçlayan uygulama kapsamında, ziyaretçiler fuarı daha uzun süre deneyimleme imkânı bulurken, firmalar da potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirebilecek. Özellikle uluslararası alıcılarla yeni iş bağlantılarının geliştirilmesini hedefleyen “Uzun Perşembe”, fuarın ticari etkileşimini artıracak.

https://link.informa.com/CRK linki üzerinden ücretsiz online kayıtları devam eden 44. Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye’ye gelen sektör profesyonelleri, yenidoğan ve bebek modasından, bebek taşıma ve güvenlik araçlarına, bebek beslenme ve bakımından hijyen ürünlerine, ayakkabı, ev tekstili ve abiye giyimden genç modası, oyuncak ve bisikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesine dair yenilikleri bir arada görebilecek.