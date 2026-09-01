Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Eylül 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününe ait fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve euro/TL kurlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor.

Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL'den işlem görüyor? Dolar ve euro alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 1 Eylül 2026 Salı döviz kurlarında güncel görünüm...