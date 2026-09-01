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Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Eylül 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel seyir, haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Döviz piyasasında dolar/TL ve euro/TL'deki son seviyeler merak edilirken, güncel alış ve satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2026 Salı güncel döviz kurları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Eylül 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününe ait fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve euro/TL kurlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. 

Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL'den işlem görüyor? Dolar ve euro alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 1 Eylül 2026 Salı döviz kurlarında güncel görünüm...

1 1 Eylül 2026 dolar ne kadar oldu?

1 Eylül 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:16 itibarıyla 48,2725 (alış), 48,2838'den (satış) işlem görüyor.

2 1 Eylül 2026 euro ne kadar?

1 Eylül 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:16 itibarıyla 56,0709 (alış), 56.0897'den (satış) işlem görüyor.
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