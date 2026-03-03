YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle netleşen YKS başvuru süreci, normal dönemin ardından artık son aşamaya girdi. Başvurusunu henüz tamamlamamış adaylar geç başvuruya dair detayları merak ediyor.
1 YKS geç başvuru tarihi
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 6 Şubat’ta açılan YKS başvuru ekranı, 2 Mart Pazartesi gecesi itibarıyla kapandı. Ancak bu süreyi kaçıranlar veya ödemesini yapamayanlar için ÖSYM, "Geç Başvuru" süreciyle adaylara kapılarını son kez açmaya hazırlanıyor.
Başvuru Kaçıranlar İçin Kritik Takvim:
Geç Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Mart 2026
Sistem Kapanış Saati: 12 Mart, saat 23.59
Başvuru Yeri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online.
2 YKS geç başvuru ücreti
Geç başvuru döneminde en önemli fark, sınav ücretlerinin %50 artırımlı olarak tahsil edilmesidir.
Normal Dönem Oturum Ücreti: 700 TL
Geç Başvuru Oturum Ücreti: 1.050 TL (Her bir oturum — TYT, AYT, YDT — için ayrı hesaplanır).
Ödeme Yöntemi: Ücretler, sadece ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden belirtilen tarihlerde yatırılabilir; banka şubelerinden ödeme kabul edilmez.