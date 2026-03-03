YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 6 Şubat’ta açılan YKS başvuru ekranı, 2 Mart Pazartesi gecesi itibarıyla kapandı. Ancak bu süreyi kaçıranlar veya ödemesini yapamayanlar için ÖSYM, "Geç Başvuru" süreciyle adaylara kapılarını son kez açmaya hazırlanıyor.

Başvuru Kaçıranlar İçin Kritik Takvim:

Geç Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Mart 2026

Sistem Kapanış Saati: 12 Mart, saat 23.59

Başvuru Yeri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online.