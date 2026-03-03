Trump’tan İngiltere’ye sitem: "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına İngiltere'nin katılmama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın aldığı kararla ilgili, "Hiç yardımcı olmuyor. Bunu göreceğimi düşünmezdim. Bunu İngiltere'nin yapacağını düşünmezdim." ifadelerini kullandı.

"ABD-İngiltere ilişkileri son dönemdeki en büyük kopuşlarından birini yaşıyor"

ABD-İngiltere ilişkilerinin son dönemdeki en büyük kopuşlarından birini yaşadığına işaret eden Trump, "Dünya artık daha farklı. İngiltere'yle olan ilişkilerimiz daha farklıydı. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Starmer'ın Müslüman oylarını düşünerek böyle bir karar almış olabileceğini vurgulayarak, "Başbakanın kendi sorunları var. Harika bir ilişkim olan, çok sevdiğim İngiltere halkı bunu duymaktan hoşnut olmayabilir ama Başbakana bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin artık tanınamaz hale geldiğini belirten Trump, "Londra çok farklı bir yer oldu. Korkunç bir belediye başkanı ve korkunç insanlar var. Başka bir yer oldu." diye konuştu.

İngiltere'ye tavsiyelerde bulundu: "Ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayın bırakın"

Trump, İngiltere'ye tavsiyelerde de bulunarak, "Kuzey Denizi'ne açılın. Enerji fiyatlarınız tavan yaptı. Ayrıca ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın." açıklamasını yaptı.

ABD'nin güçlü bir ülke olarak Orta Doğu'da iyi işler başardığını savunan Trump, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaşa girerken en eski müttefiki İngiltere'ye de artık ihtiyacı olmadığının altını çizdi.

Trump, "Bizim için fark etmez ama Starmer'ın yardım etmesi gerekirdi. Fransa harika iş çıkarıyor ama İngiltere diğerlerinden çok farklı. NATO Genel Sekreteri'nin neler söylediğini gördünüz. Harika birisi. Hepsi harikaydı ancak Keir biraz farklı." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.