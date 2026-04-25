"İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde “Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni”ne katıldı.

Bugün yine milletle aynı safta, aynı duyguda ve aynı kararlılıkta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı, fethini Peygamber Efendimiz'in muştuladığı güzel İstanbul'dayız. Bakınız burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi, ataların hazinesi, milletimizin en güzel eseridir. Burası merhum Nihad Sami Banarlı hocamızın ifadesiyle, 'En az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir neticedir.' Burası dünyanın en uzun ömürlü, Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulvi, manevi, muteber ve müstesna bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimiz, İstanbul bizim gözbebeğimiz. Deniziyle toprağı visale erdiği bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gerçekleşen tören için teşekkür eden Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum." dedi.

Şehirlerin milletlerin kimlik belgesi, medeniyetlerin de tapu senedi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir. Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak, mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sarılmak, insana yatırım yapmak insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara şu şekilde çağrı yaptı:

"Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin."

Erdoğan, "(Muhalefet) Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar." dedi.

Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz." dedi.