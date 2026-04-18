İstanbullular dikkat! Yarın (18 Nisan) bu yollar trafiğe kapalı olacak

Bu yıl 21. düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın kentte bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere Tarihi Yarımada ve sahil hattı, organizasyon nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olacak.

Öte yandan, yarış güzergahının saat 04.30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacağı öğrenildi.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı: Kennedy Caddesi

Çatladıkapı: Ferruh Kayha Sokak,

Galata Köprüsü: Galata Köprüsü

Karaköy: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

Eöinönü-Unkapanı: Ragıp Gümüşpala Caddesi

Cibali-Balat: Abdülezelpaşa Caddesi

Cibali: Atatürk Köprüsü

Cibali: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

Balat-Ayvansaray: Ayvansaray caddesi

Ayvansaray: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

Balat: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

Unkapanı: Yavuz Sinan Camii Sokak

Küçükpazar: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

Eminönü: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak

Sirkeci: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi

Sarayburnu: Gülhane Parkı Sahil Girişi

Cankurtaran: Ahırkapı Caddesi

Ahırkapı: Kalyon Otel Restorant

Kumkapı: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

Yenikapı: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi

Trafiğin kademeli olarak açılması bekleniyor

Yarışın seyrine bağlı olarak bazı güzergahlarda trafik akışı gün içinde kademeli olarak yeniden verilecek. İlk açılacak noktanın Balat olacağı, saat 11.05 itibarıyla kontrollü geçişlerin başlayacağı aktarıldı. Sirkeci hattının 11.45’te, Yenikapı çevresinin ise 13.30’dan itibaren tamamen trafiğe açılması planlanıyor.