İstanbullular dikkat! Yarın (18 Nisan) bu yollar trafiğe kapalı olacak

Bu yıl 21. düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın kentte bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere Tarihi Yarımada ve sahil hattı, organizasyon nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olacak.
Öte yandan, yarış güzergahının saat 04.30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacağı öğrenildi.
Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı: Kennedy Caddesi
Çatladıkapı: Ferruh Kayha Sokak,
Galata Köprüsü: Galata Köprüsü
Karaköy: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
Eöinönü-Unkapanı: Ragıp Gümüşpala Caddesi
Cibali-Balat: Abdülezelpaşa Caddesi
Cibali: Atatürk Köprüsü
Cibali: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
Balat-Ayvansaray: Ayvansaray caddesi
Ayvansaray: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
Balat: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
Unkapanı: Yavuz Sinan Camii Sokak
Küçükpazar: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
Eminönü: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak
Sirkeci: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi
Sarayburnu: Gülhane Parkı Sahil Girişi
Cankurtaran: Ahırkapı Caddesi
Ahırkapı: Kalyon Otel Restorant
Kumkapı: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
Yenikapı: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi
Trafiğin kademeli olarak açılması bekleniyor
Yarışın seyrine bağlı olarak bazı güzergahlarda trafik akışı gün içinde kademeli olarak yeniden verilecek. İlk açılacak noktanın Balat olacağı, saat 11.05 itibarıyla kontrollü geçişlerin başlayacağı aktarıldı. Sirkeci hattının 11.45’te, Yenikapı çevresinin ise 13.30’dan itibaren tamamen trafiğe açılması planlanıyor.