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İrlanda'da 8 Mart referandumu

İrlanda halkı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, ülkenin 1937 tarihli kurucu anayasasında kadının "ev içindeki yaşamının" önemine vurgu yapan maddelerde değişiklik yapmak için referanduma gidiyor.

08 Mart 2024 | 09:47
İrlanda'da 8 Mart referandumu

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, oylamanın "kadınlarla ilgili çok eski moda ve cinsiyetçi dili" silmek için bir şans olduğunu söyledi. İrlanda Ulusal Kadın Konseyi Direktörü Orla O'Connor da, "Bir kadının yeri nerede olmak istiyorsa orasıdır ve anayasamızda daha azı kabul edilemez" dedi.

Bir zamanlar koyu Katolik olan ülkenin değerlerini yansıtan anayasa maddesinde "ev içindeki yaşamıyla kadın devlete, ortak yararın sağlanmasında vazgeçilmez bir destek verir" ifadesi yer alıyor. Aile tanımıyla ilgili bu ifadenin "dayanıklı ilişkiler" olarak değiştirilmesi ve evli olmayan çiftler ve tek ebeveynli aileleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi öneriliyor.

Katolik ülkeden radikal adımlar 

Değiştirilecek ikinci bir maddede ise devlet "Annelerin ekonomik zorunluluklar nedeniyle evdeki görevlerini ihmal ederek çalışmak zorunda kalmamalarını sağlamaya çalışacaktır" deniliyor. 

Değiştirilen metinde kadın yerine "bir ailenin üyeleri tarafından" evde bakım sağlanması ifadesi kabul ediliyor ve devletin bunu desteklemek için çaba göstereceği" ifadesi ekleniyor. 

Oylamadan bir hafta önce yapılan kamuoyu yoklamaları çoğunluğun açık ara değişiklik önerilerini destekleyeceğini gösteriyor. 

1973 yılına kadar bekar kadınların evlendikten sonra işlerinden istifa etmelerinin gerektiği ve evli kadınların boş pozisyonlara başvuramadığı İrlanda, dinen çok hassas iki konuda büyük adımlar atarak kürtaj yasağını kaldırıldı ve eşcinsel evliliklere izin verdi.

 

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