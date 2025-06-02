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İş insanı aslan saldırısıyla hayatını kaybetti

Daily Mail'in haberine göre bir iş insanı olan ve Namibya çöl aslanlarını korumak için bağışlar yapan 59 yaşındaki Berny Kebbel, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte safari yaparken bir dişi aslan tarafından öldürüldü.

02 Haziran 2025 | 11:52
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 12:48
İş insanı aslan saldırısıyla hayatını kaybetti

Olay, Kunene Bölgesi'nin Hoanib Skeleton Coast Kampı yakınlarında meydana geldi. 59 yaşındaki Kebbel, eşi Conny (57) ile birlikte aracının üstünde kurulu çadırda kamp yapıyordu. Gece saatlerinde tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığında, bir dişi aslan tarafından boynundan ısırılıp sürüklendi. Turizm Bakanlığı ve polis yetkililerine göre, olay yerinde bulunan diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Kebbel aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamadı. Namibya polisi, neredeyse yıldırım hızıyla yapılan saldırıda doğasever adam için yapılabilecek hiçbir şey kalmadığını bildirdi.

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, "Bay Kebbel'in ne yazık ki olay sırasında hayatını kaybettiğini teyit edebiliriz" dedi.

Dış basına göre Kebbel ülkede çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan bir figürdü. Olay özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl aslanlarının yaşadığı Namibya'nın uzak bölgelerinde insan-yaban hayatı etkileşimleri konusunda yeni soruları gündeme getirdi. 

'GECE AVCILARINA DÖNÜŞTÜLER'

Namibyalı bir aslan uzmanı şunları söyledi: "Bir insanın bir dişi aslana karşı şansı yok. Saldırının gerçekleştiği Kunene bölgesinde yalnızca yaklaşık 60 çöl aslanı var ve Hoanib Kampı civarında en fazla bir düzine bulunuyor. Bu aslanlar çöl koşullarına uyum sağlamış, gündüzleri saklanacak yer bulamadıkları için son derece yetenekli gece avcılarına dönüşmüşlerdir. Çok hızlı, güçlü ve atiktirler. Av bulma şansları az olduğu için çok aç kalabilirler ve bu onları insanlara saldırma riskine sürükler.”

Dail Mail'e göre Bernd Kebbel, Namibya’nın başkenti Windhoek’te 4x4 safari araçlarının ve vahşi doğa ekipmanlarının temin edildiği bir işyerinin sahibiydi. Aslan uzmanı Izak Smit, Namibya’nın bu alandaki en tanınmış uzmanı Dr. Philip “Flip” Stander’ın, onuruna yetişkin bir erkek aslana "Kebbel" adını verdiğini belirtti. Smit, Kebbel’in aslanları korumak için büyük paralar harcadığını söyledi.

SAYILARI HIZLA AZALIYOR

Afrika’da yaklaşık 38.000 özgür dolaşan aslan kaldı; bunların çoğu koruma alanlarında yaşıyor. Namibya Çevre ve Turizm Bakanlığı, ülkede yalnızca 800 aslan kaldığını tahmin ediyor. 170 kilogram ağırlığındaki çöl dişi aslanları saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor ve kuyruk hariç iki metre uzunluğa sahipler. Güçlü çenelerinde 10 santimetreye kadar dişler bulunuyor.

Dail Mail'in haberine göre aslanlar iç bölgelerde su kaynakları az olduğu için ihtiyaç duydukları sıvıyı deve kuşu, antilop ve fok gibi avlarının vücutlarından karşılıyor. Ancak köyler aslan bölgelerine yaklaştıkça, insan-aslan çatışmaları artıyor ve aslanlar çiftlik hayvanlarına saldırıyor; köylüler de onları vuruyor, tuzak kuruyor veya zehirliyor.

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