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İşte dünyanın en pahalı 10 şehri: Listeye ABD damga vurdu

Veri şirketi Numbeo yıllık Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti Endeksini yayınladı. ABD, ilk 10 sıranın yedisini alarak en fazla sayıda şehrin sıralandığı ülke oldu.

05 Ağustos 2024 | 17:22
İşte dünyanın en pahalı 10 şehri: Listeye ABD damga vurdu

Veri şirketi Numbeo'nın yaptığı sıralama Ocak 2024'ten yıl ortasına kadar olan veriler kullanılarak belirlendi. Numbeo, New York'taki yaşam maliyetini temel olarak kullandı ve bu şehre 100 puan verdi. Diğer tüm şehirler, Büyük Elma'ya kıyasla ne kadar daha pahalı ya da daha ucuz olduklarına göre puanlandı. Şehirlerin yaşam maliyeti, kira, yaşam maliyeti artı kira, bakkallar, restoran fiyatı ve yerel satın alma gücü endeksleri incelendi. İşte yaşamak için en pahalı 10 şehir: 
 

1 Cenevre, İsviçre

Cenevre, İsviçre Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre İsviçre'nin Cenevre kenti dünyanın yaşanması en pahalı kent oldu. Şehir New York'tan %1,7 daha pahalı. Numbeo'ya göre Cenevre'de tek bir kişinin tahmini aylık masrafı kira hariç yaklaşık 1.715 dolar iken, dört kişilik bir ailenin tahmini aylık masrafı yaklaşık 6.300 dolar. Şehir, düşük suç oranı ve çeşitli iş olanakları sunması nedeniyle yaşam kalitesi açısından sürekli olarak yaşanacak en iyi yerlerden biri olarak gösteriliyor.

2 Zürih, İsviçre

Zürih, İsviçre Zürih, İsviçre'nin en büyük şehri ve ülkenin finans merkezlerinden Zürih, dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında 2. oldu. New York'tan %0,4 daha pahalı olan kentte 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin kira hariç ayda 6.184 dolar olduğu tahmin edilirken, tek bir kişinin tahmini aylık maliyeti kira da hariç 1.689 dolar.

3 New York, ABD

New York, ABD Numbeo'nun Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre New York, dünyanın en pahalı 3. şehri oldu. İlk 10'a giren tüm ABD şehirleri arasında en yüksek yaşam maliyetine sahip. Büyük Elma, Google, JP Morgan Chase ve daha fazlası gibi büyük şirketlere ev sahipliği yapıyor. PayScale'e göre NYC'de yaşam maliyeti ulusal ortalamadan %128 daha yüksek. NYC yüksek kiralarıyla bilinir.

4 San Francisco, Kaliforniya, ABD

San Francisco, Kaliforniya, ABD

5 Boston, Massachusetts, ABD

Boston, Massachusetts, ABD

6 Reykjavik, İzlanda

Reykjavik, İzlanda

7 Washington D.C., ABD

Washington D.C., ABD

8 Seattle, Washington, ABD

Seattle, Washington, ABD

9 Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Los Angeles, Kaliforniya, ABD

10 Chicago, Illinois, ABD

Chicago, Illinois, ABD
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