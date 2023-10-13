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JP Morgan CEO'su: 'Dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir'

JP Morgan'ın patronu, dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönemde olabileceği uyarısında bulundu.

13 Ekim 2023 | 15:05
Son Güncellenme: 13 Ekim 2023 | 17:11
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JP Morgan CEO'su: 'Dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir'

 ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 13,2 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase 2022'nin üçüncü çeyreğinde 9,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,33 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 3,12 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 39,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 32,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

"Dünyanın onlarca yıldır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'li tüketiciler ve işletmelerin genel olarak "sağlıklı" kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sıkı iş gücü piyasaları ve büyük mali açıklarla birlikte aşırı yüksek kamu borcu seviyelerinin enflasyonun yüksek kalması ve faiz oranlarının daha da artması riskini artırdığı uyarısında bulunan Dimon, Ukrayna'daki savaşın ve İsrail'deki çatışmanın enerji ve gıda piyasaları, küresel ticaret ve jeopolitik ilişkiler üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğini aktardı.

Dimon, "Bu, dünyanın onlarca yıldır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Citigroup'un karında yüzde 2'lik artış

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 3,55 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 3,48 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi 1,63 dolar olarak kaydedildi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Citigroup, 2022'nin aynı döneminde gelirinin 18,5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​

Wells Fargo'nun net karı yüzde 61 arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 artarak 5,8 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı çeyreğinde 3,6 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,48 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 86 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2023'ün üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 20,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 19,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

 

 

 

 

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