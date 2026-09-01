Kar eden İsviçre devinden küçülme hamlesi: Tam 600 kişiyi işten çıkaracak

İsviçre'nin en büyük hayat sigortası sağlayıcısı ve önemli gayrimenkul sahiplerinden biri olan Swiss Life, işten çıkarmaların yaklaşık yarısının İsviçre sigortacılık biriminde, diğer yarısının ise ağırlıklı olarak yurt dışındaki varlık yönetimi biriminde gerçekleşeceğini belirtti.

Reuters'da yer alan haber göre; CEO Matthias Aellig yaptığı açıklamada, "İşlerimizi 2027 sonrasına da uzanacak şekilde sürdürülebilir bir biçimde büyütmek istiyoruz. Bu da odaklanmış bir şekilde yeni pazar fırsatlarını hızla yakalayabilmemiz için konumumuzu ve verimliliğimizi güçlendirmeyi gerektiriyor" dedi.

Kar artışına rağmen işten çıkaracak

Swiss Life ayrıca, Mayıs ayında sonlandırdığı son programın ardından piyasa tarafından büyük ölçüde beklenen 309 milyon dolar tutarında yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. Söz konusu kararın, şirketin 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği güçlü finansal sonuçlara rağmen gelmesi dikkati çekti.

Şirket, ilk yarı brüt yazılı primlerinin yerel para birimleri cinsinden geçen yıla göre %3 artarak 12,3 milyar franga ulaştığını ve bu artışın İsviçre pazarındaki %7'lik büyüme ile desteklendiğini bildirdi. 2026'nın ilk altı ayında sigortalılardan toplanan toplam ödemeleri ifade eden primlerin yarısından fazlası şirketin iç pazarından elde edildi. Swiss Life'ın Avrupalı rakipleri Zurich Insurance ve Axa da yılın ilk yarısında daha yüksek prim miktarları kaydetti.