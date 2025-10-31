Kiraların çok yüksek olduğu şehirdeki tuhaf sektör: Perili evler...

CNN'in haberine göre toprak sıkıntısı çeken Hong Kong’da konut fiyatları ve kiralar oldukça yüksek. İnsanlar küçük dairelere bile maaşlarının önemli bir bölümünü veriyor. Bu durum nedeniyle 'perili ev' sektörü doğmuş durumda...Hong Kong'da “perili evler” olarak sınıflandırılan yani cinayet ya da doğal olmayan ölümlerin yaşandığı daireler büyük indirimlerle kiralanabiliyor.
Habere göre Budist ve Taoist inançların güçlü olduğu şehirde bu evlerden korkulsa da, bazı yatırımcılar bunu fırsat olarak görüyor. “Perili Evlerin Kralı” olarak tanınan 70'li yaşlardaki yatırımcı Ng Goon-lau, bu tür daireleri piyasa değerinin %30 altında kiraya veriyor. Tabiki, evi elden çıkartmak isteyen ev sahibinden çok ucuza satın alarak...
- Araştırmalara göre, bir ev “perili” olarak biliniyorsa değeri ortalama %20 düşüyor, cinayet işlendiğinde ise bu oran %34’e çıkıyor. Aynı kattaki ya da binadaki diğer daireler de bundan etkileniyor. Bankalar genellikle bu evlere kredi vermiyor.
- Bazı yatırımcılar, olayların üzerinden uzun süre geçtiği ve unutulduğu daireleri tercih ediyor. Ancak bu yatırımlar her zaman sorunsuz olmuyor; kimi kiracılar evde tuhaf şeyler yaşadıklarını söyleyip taşınmak zorunda kalıyor.
- Bu durum özellikle şehrin ürpertici cinayet davalarıyla bağlantılı mülkler için geçerli. Örneğin 2 cinayetin işlendiği lüks bir dairenin değeri 1,16 milyon dolardan 770 bin dolara düşmüş.
- Yerel haberlere göre, Tsuen Wan'daki bir daire, 142.000 dolar zararla satılmış. bu da orijinal fiyatından %40 indirim anlamına geliyor.