Kiraların çok yüksek olduğu şehirdeki tuhaf sektör: Perili evler...

CNN'in haberine göre toprak sıkıntısı çeken Hong Kong’da konut fiyatları ve kiralar oldukça yüksek. İnsanlar küçük dairelere bile maaşlarının önemli bir bölümünü veriyor. Bu durum nedeniyle 'perili ev' sektörü doğmuş durumda...Hong Kong'da “perili evler” olarak sınıflandırılan yani cinayet ya da doğal olmayan ölümlerin yaşandığı daireler büyük indirimlerle kiralanabiliyor.

Habere göre Budist ve Taoist inançların güçlü olduğu şehirde bu evlerden korkulsa da, bazı yatırımcılar bunu fırsat olarak görüyor. “Perili Evlerin Kralı” olarak tanınan 70'li yaşlardaki yatırımcı Ng Goon-lau, bu tür daireleri piyasa değerinin %30 altında kiraya veriyor. Tabiki, evi elden çıkartmak isteyen ev sahibinden çok ucuza satın alarak...