Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK kira artış oranında

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2025 ayı enflasyon verilerinin tarihi ve buna bağlı olarak Kasım ayı kira artış oranının netleşeceği tarih belli oldu:

Açıklanma Tarihi: 3 Kasım Pazartesi

Açıklanma Saati: 10:00

Kasım ayı kira artış oranı, yasal düzenlemeye göre açıklanacak olan Ekim ayı verilerindeki TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanacak ve 3 Kasım'da netlik kazanacak.