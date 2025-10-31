Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK kira artış oranında

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde olan Kasım 2025 kira artış oranı, henüz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmî olarak açıklanmadı. Bu kritik oran, kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olanlar için yasal zam üst sınırını belirleyecektir.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2025 ayı enflasyon verilerinin tarihi ve buna bağlı olarak Kasım ayı kira artış oranının netleşeceği tarih belli oldu:
Açıklanma Tarihi: 3 Kasım Pazartesi
Açıklanma Saati: 10:00
Kasım ayı kira artış oranı, yasal düzenlemeye göre açıklanacak olan Ekim ayı verilerindeki TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanacak ve 3 Kasım'da netlik kazanacak.
Ekim 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar?
Kira artış oranının belirlenmesinde yasal olarak baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması Eylül 2025 verileriyle şöyledir:
TÜFE'de On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış: %38,36
Buna göre, kira sözleşmesini Ekim 2025 ayında yenileyecek olan ev ve işyeri kiraları için uygulanabilecek yasal tavan zam oranı (üst sınır):
Ekim 2025 Kira Artış Oranı: %38,36
Bu, ev sahiplerinin kiraya yapabileceği en yüksek yasal zam oranıdır.