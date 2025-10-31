15 tatil ne zaman? 2026 MEB yarıyıl tatili tarihleri

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim takvimindeki ara tatil tarihleri şöyledir:

Birinci Dönem Ara Tatili (Kasım)

Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma

Öğrencilerin Tatil Başlangıcı: 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte, hafta sonu tatili (8-9 Kasım) ile birleşerek ara tatile girilmiş olacaktır.

İkinci Dönem Ara Tatili (Bahar)

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Bu tatiller, öğrencilerin yoğun eğitim dönemlerinde kısa bir mola vermesini ve dinlenmesini amaçlamaktadır.