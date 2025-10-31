ARA
15 tatil ne zaman? 2026 MEB yarıyıl tatili tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte, öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yarıyıl tatilinin (sömestr/15 tatil) tarihleri netleşti. Peki 15 tatil ne zaman? 2026 MEB yarıyıl tatili tarihleri


Okullarda ilk ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin ve velilerin dikkati Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yarıyıl tatili (sömestr) tarihlerine odaklandı. 

 

 

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, öğrencilerin ilk dönemin yorgunluğunu atıp ikinci döneme hazırlanacağı yarıyıl tatilinin (15 tatil) tarihleri şöyledir:

Tatilin Başlangıcı (Karnelerin Verilmesini Takiben): 19 Ocak 2026 Pazartesi

Tatilin Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönemin Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

 

 

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim takvimindeki ara tatil tarihleri şöyledir:

Birinci Dönem Ara Tatili (Kasım)

Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma

Öğrencilerin Tatil Başlangıcı: 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte, hafta sonu tatili (8-9 Kasım) ile birleşerek ara tatile girilmiş olacaktır.

İkinci Dönem Ara Tatili (Bahar)

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Bu tatiller, öğrencilerin yoğun eğitim dönemlerinde kısa bir mola vermesini ve dinlenmesini amaçlamaktadır.

 

 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanacağı ve öğrencilerin yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşti. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline resmen başlamış olacak.
