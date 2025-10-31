15 tatil ne zaman? 2026 MEB yarıyıl tatili tarihleri

Okullarda ilk ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin ve velilerin dikkati Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yarıyıl tatili (sömestr) tarihlerine odaklandı.
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, öğrencilerin ilk dönemin yorgunluğunu atıp ikinci döneme hazırlanacağı yarıyıl tatilinin (15 tatil) tarihleri şöyledir:
Tatilin Başlangıcı (Karnelerin Verilmesini Takiben): 19 Ocak 2026 Pazartesi
Tatilin Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönemin Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim takvimindeki ara tatil tarihleri şöyledir:
Birinci Dönem Ara Tatili (Kasım)
Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma
Öğrencilerin Tatil Başlangıcı: 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte, hafta sonu tatili (8-9 Kasım) ile birleşerek ara tatile girilmiş olacaktır.
İkinci Dönem Ara Tatili (Bahar)
Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma
Bu tatiller, öğrencilerin yoğun eğitim dönemlerinde kısa bir mola vermesini ve dinlenmesini amaçlamaktadır.