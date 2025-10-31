EGM promosyon ne zaman, hangi tarihte yatacak? EGM banka maaş promosyonu ödeme tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin promosyon ödeme takvimiyle ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. EGM, yapılan ihale sonucunda Türkiye İş Bankası'nın 100.000 TL'lik son teklifini kabul etti.

EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 100.000 TL'lik banka promosyonu ödemesiyle ilgili olarak, resmî ödeme tarihi henüz EGM'nin internet sitesinden veya Türkiye İş Bankası tarafından duyurulmadı.

İhaleyi kazanan Türkiye İş Bankası ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki yeni protokolün yürürlüğe gireceği kesin tarih henüz açıklanmadı.

Yeni protokolün, mevcut anlaşmanın sona ereceği Kasım 2025 ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu beklenti, 2022 yılında yapılan protokolün de 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına dayanmaktadır.

Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında sözleşmenin imzalanmasının ardından, ödeme şartları ve süreçlerine ilişkin resmî duyurunun yapılması beklenmektedir.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon ihalesi sürecine ve nihai anlaşmaya dair resmî bir açıklama yayımlamıştır.

EGM'den yapılan açıklamada yer alan önemli bilgiler şunlardır:

İhale Tarihi: 21 Ekim 2025

Kapsam: 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemeleri.

Başlangıç Teklifleri: İhale Komisyonu tarafından ilk aşamada en yüksek teklifi veren bankalar şunlardı:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.: 90.000 TL

Türkiye İş Bankası A.Ş.: 88.500 TL

Teklif Güncelleme Süreci: İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın araya girmesiyle bankalardan tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.: Teklifini 90.000 TL'de tutmuştur.

Türkiye İş Bankası A.Ş.: Teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.

Nihai Sonuç: İhale Komisyonu, yapılan nihai değerlendirme sonucunda en yüksek teklif olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 100.000 TL'lik teklifini uygun bulmuştur.

Promosyon Miktarı: Emniyet Teşkilatı personeli başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.