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  • Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın için böyle görünüyor

Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın için böyle görünüyor

1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltı Titan'ı arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer dalgıç aracında bir günden daha az yetecek kadar oksijen kalmış olmasından endişeleniyor.

22 Haziran 2023 | 02:13
Son Güncellenme: 22 Haziran 2023 | 02:31
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Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın için böyle görünüyor

Kayıp denizaltı Titan'ı arama çalışmaları sırasında salı ve çarşamba günü  suyun altından sesler duyulduğu belirtilmişti. İlk olarak Kanada askeri arama uçağı suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit etti. Söz konusu sesler 30 dakika aralıklarla duyuldu. Ancak çalışmalarda sonar tarafından alınan çarpma/vurma seslerinin kaynağı belirlenemedi. 

Kayıp denizaltıda 5 kişi var

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

TİTAN'IN ÖZELLİKLERİ NE?

Peki içinde 5 kişinin bulunduğu küçük turistik denizaltı Titan'ın özellikleri ne? Denizaltıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıkıyor. Titan 670 cm. uzunluğunda, 280 cm. genişliğinde ve 250 cm yüksekliğinde oldukça küçük bir deniz aracı. Kayıp denizaltı, yalnızca beş kişi için tasarlanmış durumda. Bir minivan kadar alana sahip. Sandalye veya koltuk yok. İçi küçük olduğu için yolcular yerde oturuyor. İç kısım çoğunlukla çıplak ve duvarda bir ekran var. Ön tarafta katlanabilen küçük bir tuvalet ve mahremiyet için bir perde var. OceanGate'e göre Titan, "beş kişiyi 4.000 metre (13.123 fit) derinliğe götürmek için tasarlanmış", karbon fiber ve titanyumdan yapılmış 23.000 kiloluk bir araç. 

BBC, 2022 yılında dalış sırasında kaybolan OceanGate Titanik denizaltısının içini görüntülemişti. Bu videoda yer alan kişi de OceanGate'in CEO'su Stockton Rush. O da şu an kayıp olan denizaltının içinde. 

BBC araçla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

- Bu tip deniz araçları, denizaltıların aksine, sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.
- Titan bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor.
- Aracın önünde, dışarıyı izleyebilmek için büyük bir pencere bulunuyor. 
- Titan’da yolcuları 96 saat hayatta tutabilecek miktarda hava, su ve gıda bulunuyor. Bu yüzden aracın Perşembe akşamına kadar su yüzüne çıkabilmesi hayati önem taşıyor. 
- Titan’ın kapısı dışardan kapatılıyor. Bu yüzde yüzeye çıkmış olsalar bile kapağını açıp dışarı sinyal göndermeleri mümkün değil.
- Araç su altında sonar teknolojisine benzer ses dalgalarıyla haberleşiyor. Aracın ısıtmalı duvarları, son derece soğuk olan binlerce kilometre derinlikte yolcularına ısınma imkanı sağlıyor. 
- Titan’da bir tuvalet de bulunuyor. Tuvaleti kullanan yolcular bir perde çekiyor, denizaltı kaptanı da o sırada müzik açıyor. Araç yaklaşık iki yıldır kullanımda. Dünyada insanları böylesine derin denizlere indirebilen yalnızca birkaç araç bulunuyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE UYARILMIŞ


Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı. Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.

Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti.OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018’de işten çıkardı. 

Şirket, Lochridge'in "bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını" belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021'de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi. OceanGate, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

 


 

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