Titanik enkazında kaybolan denizaltıda kimler var?

Yetkililer, 'Titan'ın Pazar günü Titanik enkazına varmasına yaklaşık 1 saat 45 dakika kala ana gemi ile bağlantısını kaybettiğini söyledi. Titan'da 5 kişi var. Aramalar sürüyor. Titan'ın bağlı bulunduğu OceanGate Expeditions, 3,8 kilometre derindeki Titanik'in enkazına 2021 yılından bu yana üç yıldır tur düzenliyor. Firma 2023 fiyat tarifesini kişi başı 250 bin dolar olarak duyurmuştu.

1-Fransız Dalgıç Paul-Henri Nargeolet

Ailesine göre, Titanik hakkında onlarca yıllık deneyime sahip Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet denizaltındaydı. Nargeolet, gemiden eser kurtarma konusunda münhasır haklara sahip olan RMS Titanic Inc. şirketinde sualtı araştırmaları direktörü olarak görev yapıyor. Şirketin internet sitesinde yer alan biyografisine göre Nargeolet, batığa 35 dalış yaptı ve 5.000 eserin kurtarılmasını denetledi. Web sitesinde, komutan rütbesine yükseldiği Fransız Donanmasında 22 yıl geçirdiği belirtiliyor.

2- İngiliz Milyarder Hamish Harding

Denizaltıdaki yolculardan biri Dubai'de yaşayan İngiliz iş insanı Hamish Harding. İngiliz milyarder kaşif Harding'in uçak şirketi Action Aviation, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, onun da denizaltında olduğunu duyurdu. 58 yaşındaki Harding 17 Haziran'da denizaltıyla seyahate hazırlandıklarını sosyal medyadan bildirmişti.

Harding, 2019'da her iki kutup üzerinden dünyanın etrafını en hızlı dolaşıp dünya rekorunu kıran bir uçuş ekibinin parçası olduğu için manşetlere çıkmıştı. Euronews'e göre mürettebatlı bir araçla okyanusun derinliklerine en uzun süre tam dalış da dahil üç Guinness Rekoru bulunan Harding, Mart 2021'de okyanus kaşifi Victor Vescovo ile birlikte Mariana Çukuru'nun en derin yerine doğru dalış yapmış, Haziran 2022'de de Blue Origins'in New Shepard roketiyle uzaya gitmişti.

4- Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman Dawood

İngiltere'de yaşayan Shazada Dawood Pakistn'ın en zengin isimlerinden... Ailesi baba ve oğlunun denizaltında olduğunu söyledi. Ailesinden yapılan açıklamada, ikilinin Titanik'in Atlantik Okyanusu'ndaki kalıntılarını ziyaret etmek için yolculuğa çıktıkları belirtildi. Dawood'lar önde gelen bir Pakistanlı iş ailesi olarak tanınıyor. Holdingleri Engro, enerji, petrokimya, gübre, BT, gıda ve tarımı kapsayan portföyüyle ülkenin en büyük şirketleri arasında.

5 'Titan'ın sahibi OceanGate'in CEOS Stocktan Rush

Keşif denizaltısı Titan'ın bağlı olduğu OceanGate CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, denizaltındaki beş kişi arasında yer alıyor. Şirketin sosyal medya gönderilerine göre Rush, daha önce Titan’a pilotluk yaptı. 2022'de BBC, 2022 yılında dalış sırasında kaybolan OceanGate Titanik denizaltısının içini görüntülemişti. Bu videoda yer alan kişi de OceanGate'in CEO'su Stockton Rush.