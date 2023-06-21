Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti

Titanik'in enkazını ziyaret etmek için yola çıkan 6,4 metre uzunluğundaki "Titan" isimli turistik denizaltı, Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrinden hareket etmiş ve 18 Haziran'da yapılan dalıştan 1 saat 45 dakika sonra irtibat kesilmişti. Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Zamanla yarış sürüyor.

1 Yaşanan olay ise bir kez daha Titanik faciasını gündeme taşıdı. Titanik zamanının en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi... Asla batmayacağı iddia ediliyordu... Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Bu yılın Mayıs ayında ise Titanik'ten çok çarpıcı görüntüler gelmişti. Atlantik'te, 3.800 metre derinlikte bulunan Titanik'in ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması kullanılarak oluşturulmuştu. O haberi aşağıda bulabilirsiniz...

2 3D MODEL İLE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI Dünyanın en ünlü batığı Titanik, Mayıs ayında daha önce hiç görülmemiş şekilde ortaya çıkmıştı. Böylece, 1912'de batan dev gemiye tam olarak ne olduğunu da anlama imkanımız doğmuş oldu. Atlantik'te, 3.800 metre derinlikte bulunan Titanik'in ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması kullanılarak oluşturuldu. Bu tarama, tüm geminin benzersiz bir 3D görüntüsünü, sanki suyun altında değilmiş gibi görmemizi sağlıyor. Böylece, 1912'de batan dev gemiye tam olarak ne olduğunu da anlama imkanımız doğmuş oldu. Titanic, Southampton'dan New York'a ilk yolculuğu sırasında bir buzdağına çarpmış ve sulara gömülmüştü. Bu olayda 1.500'den fazla kişinin öldüğü biliniyor. Titanic analisti Parks Stephenson, BBC News'e verdiği demeçte, "Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular ve temel sorular var" diyor. Yeni 3D modelin "Titanik hikayesini spekülasyona değil kanıta dayalı araştırmaya yönlendirmenin ilk büyük adımlarından biri" olduğunu söylüyor.

3 Titanik, enkaz 1985'te ilk keşfedildiğinden beri kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Ancak gemi o kadar büyük ki, derinlerin karanlığında, kameralar bize yalnızca çürüyen bölümlerden enstantaneleri gösterebiliyor ve hiçbir zaman gemiyi bir bütün olarak görmemiz mümkün olamıyor. Yeni tarama ise, enkazı bütünüyle yakalayarak Titanik'in eksiksiz bir görüntüsünü ortaya koyuyor. Tarama, 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi olan Magellan Ltd ve proje hakkında bir belgesel hazırlayan Atlantic Productions tarafından gerçekleştirildi. Uzman bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen dalgıçlar, enkazın uzunluğunu ve genişliğini araştırmak için 200 saatten fazla zaman harcadı. Her açıdan 700.000'den fazla görüntü alarak tam bir 3D rekonstrüksiyon oluşturdular.

4 Keşif gezisinin planlamasına öncülük eden Magellan'dan Gerhard Seiffert, bunun şimdiye kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi: "Neredeyse 4.000 m olan derinlik bir meydan okumayı temsil ediyor ve bölgede akıntılar var. Enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmamıza izin verilmiyor. Ve diğer zorluk da her santimetrekareyi haritalamanız gerektiği gerçeği. Enkaz alanı gibi ilginç olmayan kısımları bile haritalandırmanız gerekiyor, ancak tüm bu ilginç nesnelerin arasını doldurmak için buna ihtiyacınız var."

5 Tarama hem geminin ölçeğini hem de pervanelerden birinin seri numarası gibi bazı küçük ayrıntıları gösteriyor.

6 Artık pas sarkıtlarıyla kaplı olan pruva, gemi kaybolduktan 100 yıl sonra bile halen tanınabilir halde. En üstte, açık bir deliğin bir zamanlar büyük merdivenin bulunduğu boşluğa bir bakış sağladığı tekne güvertesi var. Kıç kısmı ise, kaotik bir metal karmaşasını andırıyor

7 Çevredeki enkaz alanına, gemiden süslü metal parçalar, heykeller ve açılmamış şampanya şişeleri de dahil olmak üzere eşyalar dağılmış durumda. Tortu üzerinde duran düzinelerce ayakkabı da dahil olmak üzere kişisel eşyalar dikkat çekiyor.

8 Titanik'i uzun yıllardır inceleyen Parks Stephenson, taramaları ilk gördüğünde "hayran kaldığını" söyledi: "Enkazı bir dalgıçtan asla göremeyeceğiniz şekilde görmenizi sağlıyor ve enkazın tamamını, bağlamını ve perspektifini görebiliyorsunuz. Ve şimdi size gösterdiği şey, enkazın gerçek durumu..."

9 Stephenson ayrıca, taramaları incelemenin, 1912'nin o uğursuz gecesinde Titanik'e ne olduğu konusunda yeni bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor: "Buzdağıyla çarpışmanın karakterini gerçekten anlamıyoruz. Tüm filmlerde gösterildiği gibi sancak tarafından mı çarptığını bile bilmiyoruz - buzdağının üzerine inmiş olabilir."