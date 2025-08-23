Komşuları bocalarken o frene basmadı, şimdi zirvede!

Euro bölgesinde 2025 yılı için yüzde 2,5 büyüme öngörülen İspanya, Fransa (yüzde 0,6), Almanya (yüzde 0) ve İtalya’nın (yüzde 0,7) oldukça üzerinde bir performans sergiliyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyerek beklentileri aştı. Böylece ülke, üst üste ikinci yıl gelişmiş ekonomiler arasında büyüme oranında ilk sırada yer aldı.

Maliye Bakanı Carlos Cuerpo, CNBC’ye yaptığı açıklamada İspanya’nın yatırım açısından cazip bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Ekonominin gücü; yüksek tüketim, yatırımlar, turizm gelirleri, Avrupa Birliği’nin “Yeni Nesil” fonları ve göçle destekleniyor.

Turizm, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor. 2024’te sektörde çalışanların sayısı 3 milyona yaklaşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artışa işaret etti. Ancak Barselona başta olmak üzere bazı kentlerde, yoğun turist akını nedeniyle protestolar düzenlendi.

İstihdamda göçün payı yüksek

BBVA Research Başekonomisti Miguel Cardoso, 2021’den bu yana iş gücündeki artışın yüzde 90’ının göçmenlerden kaynaklandığını belirtti. İspanya, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1 milyon göçmeni çalışma vizeleri ve oturma izinleriyle kabul etmeyi planlıyor. 2023’te ülkeye en fazla göçmen Kolombiya, Venezuela ve Fas’tan geldi.

İspanya ayrıca, AB’nin pandemi sonrası toparlanma için ayırdığı fonlardan 163 milyar euro ile en büyük ikinci payı aldı. Bu kaynaklar yenilenebilir enerji ve turizm dışı hizmet ihracatına yönlendiriliyor.

Enerji alanında da avantajlı bir konuma sahip olan İspanya, 2000’li yıllardan itibaren yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde Avrupa’daki enerji krizinden görece az etkilendi. Son yıllarda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artmasıyla toptan elektrik fiyatları yüzde 40 geriledi.

Doğrudan yabancı yatırımlar açısından da öne çıkan İspanya, Avrupa’da en cazip dördüncü ülke konumunda bulunuyor. ABD en büyük yatırımcı ülke olurken, Çin’in 2025 yılında 11 milyar euro yatırım yaparak 33 yeni projeye başlaması bekleniyor.