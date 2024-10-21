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Kraliçe arılarından bilim insanlarını korkutan davranış: 'Bu sonucu beklemiyorduk'

Bombus arısı kraliçelerinin özellikle böcek ilacı dolu topraklarda kış uykusuna yatmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Bilim insanları bu "korkutucu" davranışın arkasında tam olarak ne yattığını henüz bilmiyor.

21 Ekim 2024 | 10:34
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 10:34
Kraliçe arılarından bilim insanlarını korkutan davranış: 'Bu sonucu beklemiyorduk'

Yaklaşık 250 türü bulunan bombus arılarının kraliçeleri, ilkbaharda koloni oluşturmaya başlayarak yaz boyunca bu koloniyi büyütüyor. Sonbaharda kolonideki arıların ölmesinin ardından yeni kraliçeler genellikle yer altında kış uykusuna yatarak baharın gelmesini bekliyor.

Araştırmacılar kış uykusunu mercek altına aldı

Kış uykusu süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar, Bombus impatiens türündeki arılarla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada, kraliçe arılar açık alanda serbest bırakıldı ve çiftleştikten sonra kış uykusuna yatacakları yeri seçmeleri sağlandı.

Kirli toprak tercihi şaşırttı

TRT Haber'de yer alan habere göre arıların karşısına 5 farklı böcek ve mantar ilacını (fungisit) değişik seviyelerde içeren ve hiç kimyasal içermeyen topraklar sunuldu. Bilim insanları, arıların büyük oranda kirlenmiş toprakları tercih ettiğini görünce şaşkına döndü. Science of the Total Environment adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, böcek ilacı ya da fungisit içeren toprakları seçme oranı iki kat daha yüksekti.

"Bu sonucu beklemiyorduk"

Kanada'daki Ottowa Üniversitesi'nden Dr. Sabrina Rondeau, araştırma bulgularının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Bu sonucu beklemiyorduk" dedi. Dr. Rondeau, kraliçelerin kirlenmiş toprakları tercih etmesinin nedeni konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını, ancak bunun olası bir tercih olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, fungisitlerin topraktaki mantarları öldürerek arılar için daha cazip hale getirmiş olabileceğini düşünüyor. Ayrıca kraliçelerin daha önce maruz kaldıkları kimyasallara alışmış olabilecekleri de değerlendirilen bir başka hipotez. Ancak bu kimyasalların kraliçe arılar üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmiyor.

Böcek ilacı kullanımına dikkat

Kaliforniya Üniversitesi'nde arılar üzerine çalışan biyolog S. Hollis Woodard, bu çalışmanın bulgularının korkutucu olduğunu ifade ediyor. Woodard, arıların ciddi risklerle karşı karşıya olabileceğini söylerken, araştırma böcek ilacı kullanımında bu bulguların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Rondeau da kullanılan böcek ilacı türleri, uygulama yöntemleri ve bitki örtüsünün yönetimi gibi tarımsal uygulamaların, kraliçelerin kış uykusuna yatma olasılığı yüksek olan topraklarda pestisit kalıntısı birikimini nasıl etkilediğinin araştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

 

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