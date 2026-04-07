Lady Gaga ve Billie Eilish’in plak şirketi el değiştiriyor: Teklif sonrası hisseleri uçuşa geçti

Pershing Square Capital Management'ın kurucusu milyarder Bill Ackman, Lady Gaga, Kendrick Lamar ve Sabrina Carpenter gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Universal Music Group’u (UMG) satın almak için resmi teklifte bulundu. Aynı zamanda fonun CEO'su olan Ackman, Salı günü yaptığı açıklamada bu hamleyi kapsamlı bir "değer yaratma planı" olarak nitelendirdi.



CNN'de yer alan habere göre; teklif, karmaşık bir birleşme ve halka arz sürecini içeriyor.

Planın ana hatları şu şekilde:

SPARC Birleşmesi: Universal Music, özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Pershing Square SPARC Holdings ile birleşecek.

Borsa Değişimi: Şirketin merkezi Amsterdam’da kalmaya devam etse de, borsadaki işlem yeri Avrupa'dan New York Menkul Kıymetler Borsası'na (NYSE) taşınacak.

Ödeme Planı: Hissedarlara toplamda 9,4 milyar Euro (10,9 milyar dolar) nakit ödeme yapılması (hisse başına 5,05 Euro) ve her mevcut hisse karşılığında yeni oluşumdan 0,77 hisse verilmesi öngörülüyor.

Ackman’ın "Yarım Kalan" Hedefi



Bill Ackman için bu hamle bir ilk değil. Ünlü yatırımcı, 2021 yılında da benzer bir girişimle Universal Music’in %10’unu satın almış ancak şirketin tamamını devralma hedefine ulaşamamıştı. Geçtiğimiz yıl yönetim kurulundan ayrılan Ackman, mevcut piyasa koşullarının bu kez işlemin tamamlanması için daha uygun olduğunu savunuyor.

Piyasa Tepkisi ve Gelecek Öngörüsü



Ackman, Universal Music’in hisse fiyatındaki durgunluğu, operasyonel performanstan ziyade teknik sorunlara bağlıyor. Mektubunda şirketi "yüksek kaliteli ve sermaye açısından hafif" olarak tanımlayan Ackman, şu noktalara dikkat çekti:

"Dijital akış platformlarının (streaming) küresel çapta yaygınlaşması ve abonelik ücretlerindeki artış, müzik sektöründe önümüzdeki on yıl boyunca yüksek tek haneli gelir artışını destekleyecektir."

Teklifin duyurulmasıyla birlikte Universal Music hisseleri Amsterdam borsasında güne %18’den fazla yükselişle başladı. İşlemin, onayların alınmasının ardından yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Billie Eilish, Ariana Grande ve Florence + the Machine gibi sanatçıları da bünyesinde barındıran plak şirketi, şu anda Amsterdam'da kayıtlı olsa da, operasyonel merkezi Santa Monica, Kaliforniya'da bulunuyor.