E-ticarette yeni dönem: Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi başladı

Türkiye’de dijital ticaretin kapsamını genişletmeyi hedefleyen Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi koordinasyonunda ve Trendyol’un stratejik desteğiyle hayata geçiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üreticileri, esnafı ve KOBİ’leri e-ticaretle tanıştırmayı amaçlayan proje, yerel değerlerin hem yurt içinde hem de küresel pazarlarda markalaşmasını hedefliyor.

E-Ticaret Eğitimleri 30 İle Yayılıyor



Projenin ilk ayağı, 6 Nisan Pazartesi günü Aydın Ticaret Odası’nda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla başladı. Manisa ve Aydın bölgesindeki esnafın yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, toplamda 30 ili kapsayacak bir dijital dönüşüm yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor. Katılımcılar; markalaşmadan lojistiğe, dijital görünürlükten e-ihracat süreçlerine kadar geniş bir yelpazede uzman desteği alacak.

Trendyol’dan Yeni Satıcılara Güçlü Başlangıç Paketi



Eğitimlerini tamamlayarak Trendyol üzerinden e-ticarete ilk adımını atacak işletmeleri kapsamlı bir avantaj paketi bekliyor. Yeni satıcılara sunulacak ayrıcalıklardan bazıları şunlar:

Komisyon İndirimi: İlk ürün yüklemesinden itibaren 60 gün boyunca geçerli %20 indirim.

Danışmanlık: E-ticaret, e-ihracat ve panel yönetimi süreçlerinde birebir uzman desteği.

Finansal Çözümler: Anlaşmalı bankalarda uygun kredi ve ticari kart fırsatları.

Dijital Altyapı: İlk 60 gün ücretsiz e-fatura paketi ve avantajlı KEP adresi tarifeleri.

Kadın Girişimcilere "Pozitif Ayrımcılık"



Proje kapsamında kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel bir parantez açılıyor. Trendyol, kadın üreticilerin dijital dünyadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla özel komisyon avantajlarının yanı sıra, platform üzerinde fark edilmelerini sağlayacak "Kadın Girişimci Rozeti" ile görünürlük desteği sağlayacak.

Bu dev iş birliği; yerli üretimin dijitalleşmesini hızlandırırken, Türkiye’nin her bölgesinden yeni başarı hikayelerinin çıkmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.