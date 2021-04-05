İş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn çalışanları, bugünden itibaren bir hafta ücretli izin alacak.

Microsoft’un sahip olduğu şirketlerden biri olan LinkedIn, 16 bin çalışanına tükenmişlik hissi yaşamamaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni verdi.

Forbes’ta yer alan habere göre izin, şirketin 15.900 tam zamanlı çalışanının çoğunu kapsıyor. Çekirdek çalışanlardan oluşan bir ekip, hafta boyunca çalışmaya devam edecek ancak daha sonra izin yapabilecekler.

Araştırmacılar, 2018 Gallup anketine göre, tam zamanlı çalışanların üçte ikisinin iş başında tükenmişlik yaşadığını ve bunun yalnızca salgın sırasında daha da kötüleştiğini ifade ediyor. Uzaktan çalışanlar evde daha uzun saatler geçiriyor ve bu da artan bir izolasyon ve yorgunluk hissine yol açıyor.

Linkedin gibi şirketler, bu gibi teşviklerle tükenmişlikle mücadele etme imkanı sunarak verimliliği artırıyor. Bu da daha yüksek cirolara ulaşılmasını sağlıyor. Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, tükenmişlik işverenlere yalnızca sağlık hizmetleri maliyetlerinde yılda 120-190 milyar dolara mal oluyor.

UZUN SÜREDİR UZAKTAN ÇALIŞIYORLAR

Şirket, corona virüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma kararı aldı. Bu süreçte de çalışanlarına düzenli anketler yapmaya başladı. Anketler, çalışanların duyarlılığında değişiklik yaşadığını ortaya koydu.