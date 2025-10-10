Los Angeles'taki yangın faciası: ChatGPT görüntüsü ele verdi

Yetkililere göre zanlının dijital cihazlarında, ChatGPT ile oluşturduğu “yanan şehir” temalı bir görsel bulundu. Bu görüntü, soruşturmanın en dikkat çekici delillerinden biri oldu.

Yangın 7 Ocak’ta zengin sahil mahallesine yakın bir yürüyüş yolunda başlamış, 3 hafta boyunca sürmüş, 23.000 dönüm alanı kül etmiş ve yaklaşık 150 milyar dolarlık zarara yol açmıştı. Mel Gibson, Paris Hilton ve Jeff Bridges gibi ünlülerin evleri de yok oldu.

Savcılığa göre Rinderknecht, yılbaşı gecesi Uber sürücülüğü yaptıktan sonra bölgedeki bitki örtüsünü açık alevle tutuşturdu. Cep telefonu ve GPS verileri, yangının çıktığı anda olay yerinde olduğunu gösterdi. Ayrıca ChatGPT’ye şu soruyu sormuştu:

“Sigaram yüzünden bir yangın çıkarsa suçlu olur muyum?”

Soruşturmacılar, zanlının daha önce ChatGPT’ye “yanan orman, kaçan insanlar ve zenginlerin dünyayı yanarken izlediği bir distopik tablo” oluşturmasını istediğini de tespit etti.

Yangın sırasında acil uyarı sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle tahliyelerde gecikme yaşandığı, bu yüzden can kaybının arttığı belirtildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, tutuklamayı “mağdurlar için adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Los Angeles İtfaiyesi’nin hazırladığı rapor, kaynak eksikliği, kötü hava koşulları ve iletişim sorunlarının yangını büyüttüğünü ortaya koydu.



Yetkililer, cinayet de dahil olmak üzere ek suçlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı.

Rinderknecht, Çarşamba günü Florida’daki mahkemeye çıkarıldı ancak henüz bir savunma beyanında bulunmadı. Perşembe günü Orlando’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde kefalet duruşmasına çıkacak. Resmî suçlamaları kabul edip etmeyeceği ise Los Angeles’ta yapılacak duruşmada netleşecek. Yetkililere göre Rinderknecht yangın öncesinde Kaliforniya’da yaşıyor ve çalışıyordu; yangından kısa süre sonra Florida’ya taşındı.