ARA
DOLAR
41,83
0,16%
DOLAR
EURO
48,46
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
5361,27
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
10751,33
0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Los Angeles'taki yangın faciası: ChatGPT görüntüsü ele verdi

Los Angeles'taki yangın faciası: ChatGPT görüntüsü ele verdi

Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesinde ocak ayında çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük yangının faili olduğu düşünülen 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht Florida’da tutuklandı.


Son Güncellenme:
Los Angeles'taki yangın faciası: ChatGPT görüntüsü ele verdi

Yetkililere göre zanlının dijital cihazlarında, ChatGPT ile oluşturduğu “yanan şehir” temalı bir görsel bulundu. Bu görüntü, soruşturmanın en dikkat çekici delillerinden biri oldu.

Yangın 7 Ocak’ta zengin sahil mahallesine yakın bir yürüyüş yolunda başlamış, 3 hafta boyunca sürmüş, 23.000 dönüm alanı kül etmiş ve yaklaşık 150 milyar dolarlık zarara yol açmıştı. Mel Gibson, Paris Hilton ve Jeff Bridges gibi ünlülerin evleri de yok oldu.

Los Angeles'taki yangın faciası: ChatGPT görüntüsü ele verdi-1

Savcılığa göre Rinderknecht, yılbaşı gecesi Uber sürücülüğü yaptıktan sonra bölgedeki bitki örtüsünü açık alevle tutuşturdu. Cep telefonu ve GPS verileri, yangının çıktığı anda olay yerinde olduğunu gösterdi. Ayrıca ChatGPT’ye şu soruyu sormuştu:

“Sigaram yüzünden bir yangın çıkarsa suçlu olur muyum?”

Soruşturmacılar, zanlının daha önce ChatGPT’ye “yanan orman, kaçan insanlar ve zenginlerin dünyayı yanarken izlediği bir distopik tablo” oluşturmasını istediğini de tespit etti.

Yangın sırasında acil uyarı sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle tahliyelerde gecikme yaşandığı, bu yüzden can kaybının arttığı belirtildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, tutuklamayı “mağdurlar için adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Los Angeles İtfaiyesi’nin hazırladığı rapor, kaynak eksikliği, kötü hava koşulları ve iletişim sorunlarının yangını büyüttüğünü ortaya koydu.
 
Yetkililer, cinayet de dahil olmak üzere ek suçlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı.

Rinderknecht, Çarşamba günü Florida’daki mahkemeye çıkarıldı ancak henüz bir savunma beyanında bulunmadı. Perşembe günü Orlando’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde kefalet duruşmasına çıkacak. Resmî suçlamaları kabul edip etmeyeceği ise Los Angeles’ta yapılacak duruşmada netleşecek. Yetkililere göre Rinderknecht yangın öncesinde Kaliforniya’da yaşıyor ve çalışıyordu; yangından kısa süre sonra Florida’ya taşındı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL