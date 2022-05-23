Danimarkalı ilaç üreticisi Bavarian Nordic’in çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeğine karşı kullanılmasına ABD ve Kanada’da onay verildi. Adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesi de şirketten bu aşıyı sipariş etti. Şirketin hisseleri 1 haftada yüzde 60 yükseldi. Piyasa değeri 2.2 milyar dolara ulaştı.

Dünya koronavirüs pandemisinin ardından şimdi de başta Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile karşı karşıya kaldı. Hastalığa karşı etkili olduğu belirtilen Jynneos adlı aşı için de siparişler hızlandı. Danimarkalı ilaç üretici Bavarian Nordic hafta içi adını açıklamadığı bir Avrupa ülkesinden maymun hastalığına karşı aşı siparişi aldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada geliştirdikleri çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeği üzerinde de etkili olduğu belirtildi. Aşının ABD ve Kanada’da maymun çiçeği hastalığına karşı kullanılmak üzere onay aldığı ifade edildi. Avrupa Birliği’nde ise henüz sadece çiçek hastalığına karşı resmi onay alındığı ancak maymun çiçeği hastalığına karşı da ruhsatsız olarak kullanıldığı söylendi.

Habertürk’te yer alan habere göre bu açıklama üzerine Nasdaq Kopenhag borsasında işlem gören Nordic Bavarian hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Halihazırda firmanın çiçek hastalığı konusundaki çalışmaları sebebiyle yatırımcılar hisselere ilgi gösteriyordu. Ancak sipariş açıklaması yükselişi hızlandırdı.

Nordic Bavarian bir Avrupa ülkesinden sipariş aldığını perşembe akşamı duyurdu. Firmanın hisseleri cuma günü yüzde 18.4 yükseldi.

Hafta genelinde 5 işlem gününde ise yüzde 59.9 yükseldi. Şirketin piyasa değeri de böylece 2.2 milyar dolara ulaştı.