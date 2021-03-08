İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliyet’i ırkçılık ile suçlamasının ardından sosyal medyada “monarşinin kaldırılması” çağrısı yapılırken, Buckingham Sarayı’nın iddiaları soruşturması istendi. AA’nın haberine göre Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın oğluna “ten renginin koyu olacağı” endişesiyle “prens” unvanının verilmediği” yönündeki açıklaması, Kraliyet’e yönelik tepkiye yol açtı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey’in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk olmuştu. Programda Meghan Markle’ın açıklamaları İngiltere’de Kraliyete yönelik tepkinin fitilini ateşledi.

İngiltere’de monarşinin kaldırılması yönünde kampanya yürüten “Republic (Cumhuriyet)” adlı grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Markle’ın açıklamalarıyla beraber İngiliz monarşisinin, Prens Edward’ın sevdiği kadınla evlenebilmek için 1936’da tahtan çekilmesinden sonra en kötü krizini yaşadığı belirtilerek, “İster İngiltere’nin isterse de Kraliyet’in genç üyelerinin iyiliği için olsun bu çürümüş kurumun gitmesi gerekiyor.” ifadesine yer verildi.

‘MONARŞİ VE LORDLAR KAMERASI GİTMELİ’

Sosyal medya da ise “AbolishTheMonarchy” (Monarşiyi kaldırın) etiketiyle çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Etiket, İngiltere’de Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alırken, Marry Ellen adlı bir kullanıcı, “Monarşi ve Lordlar Kamarası gitmeli. Bunun geleneklerden dolayı zor olduğunu biliyorum ama onlar gidene kadar adaletsizlikle başa çıkma şansı çok az.” yorumunu yaptı.

Lisa Tilley adlı başka bir kullanıcı da “Irkçılık, Kraliyet ailesinde bir sapma değil, birikim yapma stratejisinin temelidir.” ifadesini kullanarak, zenginliklerinin kaynağının sömürgelerden elde edildiğini yazdı.

Öte yandan ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, “AbolishTheMonarchy” etiketinin ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekerek, “Tebrikler Meghan ve Harry. Görevinizi tamamladınız.” şeklinde çifte tepki gösterdi.

SARAY SORUŞTURMALI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden gölge Eğitim Bakanı Kate Green, Sky News’e yaptığı açıklamada, Düşes’in iddialarının “gerçekten üzücü ve şoke edici” olduğunu belirtti.

Green, “Irkçılık iddiaları varsa Saray’ın son derece ciddiyetle ele almasını ve tam olarak soruşturmasını beklerim.” dedi.

BORIS JOHNSON YORUM YAPMADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Harry ve eşinin ABD’li ünlü sunucu Oprah​​​​​​​ Winfrey’e yaptığı açıklamalara ilişkin düşüncesi sorulan Johnson, görevi boyunca Kraliyet ailesi hakkında yorum yapmaktan hep kaçındığını söyledi.

Johnson, “Kraliyet ailesi hakkında bundan sonra da yorum yapmayacağım. Söyleyeceğim en iyi şey, Kraliçe’ye ve onun ülkemizle İngiliz Milletler Topluluğu’nda oynadığı birleştirici role her zaman büyük bir hayranlık duyuyorum.” ifadesini kullandı.

MEGHAN MARKLE NELER SÖYLEDİ?

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, katıldığı programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.” ifadesini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamadı, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, “Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı.” açıklamasında bulundu.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, “Artık yaşamak istemiyordum.” ifadesini kullandı.

Prens Charles, Harry’nin telefonlarını açmıyormuş

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki “anlayışsızlığın” etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana’nın 1997’deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles’ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, “Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı.” diye konuştu.

Çiftin ikinci bebeği kız olacak

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, “İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak.” açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı. AA