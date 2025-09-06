OpenAI, yapay zeka okuryazarlığını artırmak ve tüketici ile iş odaklı yapay zeka uygulamalarını genişletmek amacıyla yapay zeka merkezli bir iş platformu geliştirdiğini duyurdu.



CNBC'de yer alan habere göre; "OpenAI İş Platformu", şirketlerin kalifiye iş adaylarıyla buluşmasına yardımcı olmak için yapay zekadan yararlanacak ve bu durum Microsoft'un LinkedIn'i ile rekabete yol açabilir. Bu platform, büyük şirketlerin yanı sıra, yerel işletmelerin ve hükümetlerin de ihtiyaç duydukları yapay zeka yeteneklerini bulmalarına yardımcı olacak. Şirket, bu hizmetin 2026 yılının ortalarında başlatılmasını bekliyor.

OpenAI Uygulama CEO'su Fidji Simo, “Şirketlerin ihtiyaçlarıyla, çalışanların sunabilecekleri arasında mükemmel eşleşmeleri bulmak için çalışıyoruz. Küçük işletmeler ve yerel yönetimlerin en iyi yapay zeka yeteneklerine erişmeleri için özel bir platform geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı.