İlk evim konut kredisi hesaplama: İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı?

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin açıklanacak detayları bekliyor. Yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen destek paketinde yasal düzenlemenin TBMM’ye sunulması öngörülürken, 180 aya kadar vade sunacak kampanyanın başvuru şartları ve ödeme planı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? İlk Evim Konut Kredisi örnek hesaplama…
1 İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Orta Vadeli Program kapsamında hazırlanan düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme sürecinde bulunuyor. Yasal altyapının netleşmesi ve bankacılık sisteminin bu modele uyum sağlamasının ardından resmi takvimin açıklanması bekleniyor.
2026 yılının mayıs veya haziran aylarında konuyla ilgili bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.
2 İlk evim konut kredisi vade ve faiz oranı ne kadar?
Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen kampanya kapsamında faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlenirken, 2 milyon TL’nin üzerindeki kredi taleplerinde limit artışına yönelik esneklik sağlanabileceği belirtiliyor.
Kamu bankaları üzerinden sunulması planlanan destek paketinde vade süresinin ise 180 aya kadar çıkarılması öngörülüyor.
3 İlk evim konut kredisi örnek hesaplama
Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vadeli ilk evim konut kredisine ilişkin örnek hesaplama şöyle:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade (Ay)
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1,20
|180
|13.587 TL
|2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1,20
|180
|27.174 TL
|4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1,20
|180
|40.761 TL
|7.336.000 TL
4 İlk evim konut kredisine başvuru şartları neler?
İlk Evim Kredisi’ne ilişkin resmi başvuru şartları henüz açıklanmadı.
Bununla birlikte başvuru sürecinde aşağıdaki kriterlerin aranması bekleniyor:
- Başvuru sahibinin ilk kez konut satın alacak olması ve adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmaması,
- Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet ediyor olması,
- Son bir yıl içinde konut satışı gerçekleştirmemiş olması,
- Hisseli bir taşınmazda yüzde 50’nin üzerinde pay sahibi olmaması,
- Belirli bir gelir düzeyine sahip bulunması ve bu geliri belgeleyebilmesi.