Norveç Merkez Bankası, dijital para birimi (CBDC) için teknik çözümleri test edeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası’nın gelecek 2 yılda CBDC için çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini belirterek, “Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

En az 52 ülkede çalışmalar sürüyor

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Çin diğer ülkelere göre önde

Uzmanlar, Çin’in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın da (ECB) bu yılın ortasında dijital avro konusunda resmi bir proje başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

İlk dijital para Bahamalar’dan

Bu arada, Bahamalar, dijital parasını 2020’de “kum doları” olarak sunan ilk merkez bankası olmuştu.