Selena Gomez, 32 yaşında milyarderler kulübüne girdi!

Bloomberg'e göre 32 yaşındaki aktris, şarkıcı, yatırımcı ve girişimci bu finansal dönüm noktasına ulaşarak ABD'nin kendi kendini yetiştirmiş en genç milyarderlerinden biri oldu ve net serveti 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ekran ve müzikal başarıları servetinin nispeten küçük bir kısmını oluşturuyor. Serveti esas olarak 5 yıl önce kurduğu ve 1 milyar dolardan fazla hisseye sahip olduğu Rare Beauty makyaj şirketinden geliyor.

Sosyal medyada viral bir başarı yakalayan, likit allık ve dudak renklendiricileriyle tanınan Rare Beauty'nin Şubat ayına kadar olan 12 aylık dönemde 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Gomez'in ayrıca Rare Beauty için yatırımcılara ulaştığı ve 2 milyar dolarlık bir değerleme aradığı bildirildi.

Öte yandan ünlü şarkıcı Louis Vuitton, Coach ve Puma gibi şirketlerle yaptığı sponsorluk anlaşmalarından da on milyonlarca dolar kazandı.

BBC'nin haberine göre yakın zamanda beşinci sezon için yenilenen “Only Murders in the Building‘ dizisinin yıldızı sezon başına ’en az' 6 milyon dolar kazanıyor.

Instagram'da en çok takip edilen 3. kişi

Yaklaşık 30 yılını kamuoyunun gözü önünde geçiren Teksas doğumlu oyuncu ve şarkıcı geçtiğimiz yıl Instagram'da dünyanın en çok takip edilen kadını oldu. Gomez'in platformda 424 milyondan fazla hayranı var. Bu da onu futbol ikonları Cristiano Ronaldo (638 milyon) ve Lionel Messi'nin (504 milyon) ardından en çok takip edilen üçüncü kişi yapıyor.